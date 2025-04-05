Смертоносні удари Росії по Кривому Рогу: що відбувається на місці атаки

Кривий Ріг пережив страшну атаку / © Getty Images

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Російські війська у п’ятницю, 4 квітня, завдали удару по Кривому Рогу — запустили касетну балістичну ракету по житловій забудові.

Кореспондентка ТСН Ольга Павловська повідомила, що наразі відбувається на місці атаки.

У Кривому Розі до пізньої ночі тривала рятувальна операція. Росіяни напередодні двічі атакували місто. «Іскандером» поцілили поруч з дитячим маданчиком між багатоповерхівками — загинуло 19 містян, серед них дев’ятеро дітей. Ще понад 60 людей було поранено. А коли на місцях ще працювали екстрені служби — запустили «Шахеди» — є загибла і поранені.

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© ТСН

Сюди взрання несуть квіти та іграшки у памʼять про загиблих.

Найменшому постраждалому — лише три місяці. Сорок поранених у лікарнях. Двох дітей — 5 та 8 років — у вкрай тяжкому стані доправили до Дніпра. Решта — у криворізьких лікарнях. Сімнадцятеро пацієнтів у тяжкому стані, зокрема, й двоє дітей. Побито понад тридцять багатоповерхівок, школи, кавʼярні, крамниці, авто.

Місцеві жителі також поділилися пережитим

Це страшна трагедія! Тут загинули діти. Це дуже скорботно, трагічно для всіх. Ми дуже це переживаєм!

Це було дуже гучно. І коли почали дізнаватися, що дійсно там діти, то це дуже страшно, болісно. І взагалі наша нація просто вимирає

Зазвичай ми вже звикли до цього, що в нас такі вибухи відбуваються, що тривога не встигає спрацювати. Але така кількість дітей! Немає ні слів, ні думок, нічого

Нагадаємо, росіяни атакували Кривий Ріг дронами пізно ввечері, 4 квітня. Станом на ранок 5 квітня кількість потерпілих зросла. Міноборони Росії визнали удар і твердять, що нібито запустили ракету у фугасному спорядженні по місцю скупчення українських та іноземних військових у ресторані.