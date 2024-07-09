Смертоносний удар РФ по Києву: що відбувається на місцях "прильотів", скільки жертв та яка реакція США

Станом на 11:30 кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці на Сирці зросла до 10 осіб.

У Києві добу тривають пошукові роботи на місцях "прильотів", які не припинялися всю ніч. Після вчорашньої атаки РФ досі тривають пошуки на території житлового будинку в Шевченківському районі на Сирці, а в дитячій лікарні "Охматдит" рятувальні операції завершилися нещодавно, близько 11:00.

Що зараз відбувається на місцях "прильотів", які наслідки терористичного удару та як на це відреагували у США — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Під завалами досі можуть бути люди

За інформацією заступника голови КМДА Миколи Поворозника, станом на ранок на місцях "прильотів" російських ракет можуть ще перебувати люди, тому пошукові роботи тривають. Йшлося про дві локації — це лікарня "Охматдит" та житловий будинок на Сирці

"Ми зможемо точно відповісти на це запитання після того, як завершимо рятувально-пошукові роботи на цих двох об'єктах. Люди під завалам ще можуть бути", — розповів Поворозник в ефірі "Радіо Свобода".

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Під завалами багатоповерхівки на Сирці виявили тіла загиблих, зокрема хлопчика

Вранці 9 липня о 09:42 у пресслужбі ДСНС повідомили, що під час розбору завалів багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці виявили ще одне тіло. Станом на 10-ту ранку рятувальники намагалися деблокувати загиблого.

"Тіло ще однієї загиблої людини виявлено під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Перед тим, о 07:47, поінформували, що знайшли ще одну жертву російського удару. Нею стала ще одна дитина.

"Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика", — йдеться у повідомленні.

А о 11:37 міський голова Віталій Кличко додав, що кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці зросла до 10 осіб. Рятувальники дістали тіла ще двох жінок.

"З-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває", — підкреслив він.

Загалом у столиці внаслідок вчорашньої ворожої атаки, за даними ДСНС, загинуло 27 осіб, 117 осіб постраждало, зокрема 10 дітей. Окрім того, 11 людей врятовано.

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Пошукові-рятувальні роботи в "Охматдиті" завершено

О 11:26 рятувальники повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві завершені.

"Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", — зауважили у ДСНС України.

Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, зокрема 4 дитини, та 117 людей постраждало, серед них 10 дітей, уточнили у ДСНС.

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Що відомо про руйнування в "Охматдиті" за добу після атаки РФ

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, що через атаку окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Окрім того, постраждали кілька відділень медзакладу.

"Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних гострих інтоксикацій. Це корпус, де дітям проводили діаліз. В старому хірургічному корпусі вибиті всі вікна. Зазнали пошкодження два хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок", — сказав він.

За його словами, зазнав руйнувань нещодавно зведений корпус. Там пошкоджено 12 відділень, вісім з них — хірургічних, п'ять — онкологічних, два — реанімації, операційний блок.

Він також додав, що 100 пацієнтів доправили до інших медичних закладів. Загалом із "Охматдиту" було евакуйовано 600 пацієнтів. Частину перевели до інших медичних закладів.

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Ракета "вразила саме ту ціль, на яку була запрограмована": правоохоронці про удар по "Охматдиту"

"Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах стверджує, що ракетний удар по дитячій лікарні був цілеспрямованим, бо "ракета вразила саме ту ціль, на яку була запрограмована". Правоохоронці пояснили, що перед самим заходом на ціль ракета Х-101 робить "гірку" для збільшення кута атаки. Саме це видно на відео, що з'явилися у Мережі.

"На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети, вона рухається по запланованій траєкторії "гірки" перед ціллю, що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована", – наголошує джерело видання.

Наслідки ракетного удару по "Охматдиту" / Фото: фото: Наталя Нагорна

Наслідки ракетного удару по "Охматдиту" / Фото: фото: Наталя Нагорна

РФ застосувала під час атаки по Києву нову "небезпечну" тактику — ISW

У свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що Росія під час ракетної атаки 8 липня, ймовірно, застосувала нову тактику, щоб завдати якнайбільшої шкоди.

Американські аналітики взяли до уваги коментарі колишнього речника Повітряних сил Юрія Ігната, який наголосив, що Росія постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні безпілотники, але й крилаті та балістичні ракети додатковими засобами. Зокрема, радіолокаційними та тепловими пастками. Саме тому, пояснив Ігнат, такі повітряні цілі "стає важче виявляти та знищувати". За його словами, учора російські крилаті ракети "летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, це також може призвести до жахливих наслідків на землі".

"Припущення колишнього речника ПС України про те, що війська РФ завдавали ударів крилатими ракетами на таких низьких висотах, може свідчити про те, що окупанти змінили свою тактику або технології. РФ намагається завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, не даючи українській ППО практично ніякого часу на відповідь та реакцію на атаку, аж доки ракета не опиниться вже на близькій відстані від землі", — наголосили в ISW.

Експерт спростував неправдиві заяви РФ про NASAMS

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спростував фейки російської пропаганди, що по "Охматдиту" в Києві вдарила ракета AIM-120А від NASAMS. Насправді ж на відео зафіксовано, що це був цілеспрямований удар російською ракетою Х-101/555.

"Російська пропаганда продовжує шалено відпрацьовувати фейк про те, що по дитячій лікарні Охматдит у Києві вдарила ракета AIM-120А від NASAMS. Причому роблять вони це, використовуючи ретушований стоп-кадр із відео, що зафіксував цілеспрямований удар російської ракети Х-101/555", – зазначив експерт.

Він наголосив, що на відео видно потрійне хвостове оперення, овальний носовий обтічник та стабілізаційне крило, що є притаманним для Х-101.

"Але особливо виділяється малогабаритний короткоресурсний двоконтурний турбореактивний двигун Р95-300 в хвостовій частині ракети, що є відмінною рисою ракет Х-101/555", – додав аналітик.

Російська ракета Х-101 у момент удару по "Охматдиту" / Фото: Facebook-сторінка Олександра Коваленка

Як допомогти лікарні "Охматдит" після ракетного удару

У дитячій лікарні зазначили, що до медичного закладу звертається велика кількість охочих допомогти, та опублікували контакти відповідальних осіб, які нададуть уточнення щодо нагальних потреб “Охматдиту”.

Всю актуальну інформацію щодо нагальних потреб лікарні можна уточнити у координатора на місці – головної медичної сестри НДСЛ ОХМАТДИТ Олени Примак +38067 277 78 06.

Щодо потреб на відновлення закладу звертайтесь до Наталії Мирути, заступниці генерального директора з економічних питань НДСЛ ОХМАТДИТ +380 93 580 56 72.

Реакція США на удар РФ по "Охматдиту"

Вашингтон засудив жорстоку атаку РФ по найбільшій дитячій лікарні України та вважає такий удар "чистим жахом".

Офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек вважає, що атака по дитячому медичному закладу показує, що Кремль не поважає "жодних нормальних, звичайних правил, навіть правил війни", а в Кремлі є "дуже безсовісні люди, котрі готові майже на все".

"Ще один жахливий злочин. Це теж показує, наскільки важливими є системи протиповітряної оборони на даний момент в Україні. Тож це дуже важливий пріоритет для США — направити ще системи ППО до України. США також закликають інших партнерів робити це. І спрямовувати не лише системи, а й снаряди для того, що вже є", – наголосив американський політик в інтерв’ю "Телеграфу" .