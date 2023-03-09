Сміливий та войовничий: як змінився легендарний Байрактар з Київського зоопарку (фото)

Тваринка дуже любить поїсти і спілкуватися з сестрою Джавеліною.

В Київському зоопарку сьогодні сввяткує день народження котячого лемура Байрактара. Малюк народився рік тому під гуркіт російських ракет. Його назвали на честь турецьких безпілотників, які стримували наступ російських окупантів і рятували життя українців - Байрактар.

Як змінився за рік лемур Байрактар / фото Київський зоопарк

Сайт ТСН.ua дізнався, як за рік змінився Байрактарчик і яким став зараз.

Байрактар перевіряє подарунок на день народження / фото Київський зоопарк

"Насправді він з’явився передчасно ще 3 березня, під гуркіт канонади, але лише через тиждень боротьби за його життя ми зрозуміли, що маля житиме! Від нього відмовилась налякана війною мама і ми цілодобово стали його "батьками". Тепер Байрактар – здоровий, красивий та сильний лемур, як і належить з таким ім’ям", - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Байрактар не боїться людей / фото Київський зоопарк

Він додає, що лемур вже повернувся до своєї великої мавпячої родини.

На руках в директора зоопарку: Байрактар та Джавеліна / фото Київський зоопарк

В зоопарку згадують, що в перші дні життя Байрактарчик засипав лише зі своєю улюбленою м’якою іграшкою, яка йому тимчасово замінила маму.

"Тоді у нас народилось двоє лемурів - Байрактар та Джавеліна. Їхня мама, яка перелякалася від вибухів, опікувалася лише Джавеліною, а Байрактара ми вигодовували самі. Зараз він повернувся до своєї сім’ї. Він абсолютно не боїться людей. А по характеру самий сміливий і бойовий серед всіх наших кошачих лемурів, навіть трішечки вже нахабний. Байрактар дуже активний. Під час дегустації різних смаколиків він першим біжить до їжі, любить моркву та зелену цибулю", - додає Кирило Трантін.

Байрактар обожнює смачненьке / фото Київський зоопарк

До речі, зараз в зоопарку прихистили лемурчика на ім’я Тім, який постраждав від обстрілу російськими окупантами торгівельного центру Херсона, де був зоокуточок.

Київзоо став новою домівкою для Тіма / фото Київський зоопарк

Активісти врятували обгорілу і травмовану тварину та передали на подальше лікування і реабілітацію до Центру порятунку диких тварин.

Активісти врятували обгорілу і травмовану тварину

А Київзоо став новою домівкою для Тіма. Він проходить карантин у ветеринарному шпиталі, а потім на нього чекатиме знайомство з новими друзями, адже для котячих лемурів дуже важлива компанія.

Тварини обожнюють спілкування між собою / фото Київського зоопарку

Лемури дружно розбирають гостинці Байрактара / фото Київський зоопарк

Раніше ми розповідали, як виживає Київський зоопарк під час відключення світла.

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