Сміття до самої стелі, страшенний сморід та мухи: киянин перетворив квартиру на смітник

Люди бояться не тільки за власне здоров’я, а й за життя, адже, кажуть, чоловік ще й зловживає спиртним.

У столиці мешканець одного з будинків у спальному районі перетворив власну квартиру на сміттєзвалище. Сусіди у відчаї. Вже 6 років вони борються і ним, але марно.

Про те, що робити, якщо поруч із вами живе "плюшкін" - 2 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Мешканці одного з будинків у спальному районі столиці показують квартиру свого сусіда. Свою оселю чоловік перетворив на сміттєзвалище. Від бруду і смороду страждає весь під’їзд. Квартира не зачинена, її власника всередині немає. Сусіди кажуть, він тут не живе, а тільки зносить сюди сміття. Триває це вже понад 6 років. Люди бояться не тільки за власне здоров’я, а й за життя, адже, кажуть, чоловік ще й зловживає спиртним.

Пану Юрію 63 роки. Чоловік розповідає - кілька років тому втратив роботу і почав збирати сміття через скрутне становище. Обіцяє все прибрати. Сусіди не вірять.

В Юрія є донька, яка живе у сусідній Бучі. Телефоном жінка зізнається – не може дати ради батькові. Каже, готова найняти людей, щоб вивезли сміття, але за умови, якщо сусіди заплатять половину суми за послуги.

У таких випадках юристи радять звертатися зі скаргами до правоохоронців. Тоді власника житла змусять прибрати сміття відповідним приписом, або зроблять це за нього без його дозволу.

Перші пакети Юра виносить під пильним наглядом дільничного. Сусіди не вірять, що на цьому сміттєва епопея завершиться.

Домогтися експертизи та, у разі необхідності, примусового лікування можна лише через суд – розповідає лікар-психіатр. Але, якщо таку людину не лікувати, хвороба прогресуватиме.

"Людина у якої є обсесивно-компульсивний розлад, вона адекватна, вона розуміє, що вона робить. Просто в силу хворобливої нав'язливості, вона, допустимо, в процесі загострення свого стану не може цю ситуацію контролювати", - говорить експерт.

А поки мешканці цього будинку востаннє повірили Юрію.

Тим часом мешканці п’ятиповерхівки у Ківерцях, що на Волині, потерпають від сусідки, яка роками стягує до своєї квартири різний непотріб. А тепер ще їх і затопила. Аби втрапити усередину, щоб полагодити там трубу, людям довелося організувати цілу спецоперацію.

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