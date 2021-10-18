"Сміття, закатане в банки": куди зникли справжні кільки в томаті і чому магазини пропонують підробку

"Сміття, закатане в банки": куди зникли справжні кільки в томаті і чому магазини пропонують підробку

Кільки в томаті, які сьогодні представлені на полицях, відмовляються куштувати навіть технологи.

Кілька в томаті - легенда для цілого покоління, паличка-виручалочка для студентів, важливий елемент пісного меню, та й просто донедавна смачний продукт.

Про те, що сталося з рибними консервами, чому спробувати їх на смак відмовляються навіть технологи і хто винен у тому, що від легендарного бренду залишилася лише назва, 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН. Тижня.

Журналісти ТСН придбали з десяток банок з кількою у томаті різних торгових марок і запропонували оцінити їх майбутнім товарознавцям під наглядом професорки КНТЕУ Олени Сидоренко.

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"Це зовсім не відповідає жодному стандарту! Не хочу куштувати. Я гадаю, що таке куштувати небезпечно", - вказує студент 4-го курсу КНТЕУ Павло Бацюра. Хлопець зауважує: уся риба втратила форму, а тушки не тримаються купи.

"Якась фальсифікована... і вона, напевно, довго зберігалася, перед тим як попасти в консерву. (...) це може спричиняти отруєння", - зауважує експертка Сидоренко. У кількох банках кілька була цілою: з головою і з нутрощами.

Питання виникло і до якості, і до кількості заливки. Схоже, що виробники зловживають цукром і борошном для загущення. І робиться це для того, щоб приховати справжній залежаний смак рибки.

Виробники з півдня України розповіли, що обсмажена і розібрана кілька зникла з українських полиць через високу вартість. "Ми робимо і смажену, але на Америку, на Ізраїль... Вона дорожча, масло дороге", - пояснюють фахівці.

Зауважимо, що згідно з ДСТУ, якісна кілька у томаті має бути обезголовлена, рівненька й однакового розміру. Тому для внутрішнього ринку більшість виробників вирішили забути про клопіт із патранням та відрубуванням голів, а вимоги жорсткого держстандарту замінити власними вигаданими ТУ (технічними умовами).

Виробники кажуть, що відновити смак можливо, якщо якась із мереж замовить партію, яка зараз йде з наших рибзаводів на США та Ізраїль, однак і ціна злетить у рази.

"Але що краще: купити дешевше, щоб викинути підробку, чи дорожче, але точно смачне? Поки навіть такого вибору немає. Лише сміття, закатане в банки. Тінь забутого бренду", - каже журналіст Костянтин Грубич.

Детальніше дивіться у сюжеті ТСН:

Новини тижня: чому від бренду "кільки в томаті" зосталася тільки назва

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