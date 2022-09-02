Смог в Києві: лікарка розповіла про небезпеку диму з торфовищ

Київ може затягувати смогом до тих пір, поки в передмісті буде тривати спалювання трави, яке, своєю чергою, стає причиною масштабних пожеж на торфовищах.

Як повідомили ТСН.ua в управлінні ДСНС Київської області, в переважній більшості загоряння торфу в Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах стається через необережне поводження з вогнем. «В більшості випадків причинами загоряння торфовищ є випалювання трави. Є і самозаймання, але таких випадків дуже мало. Буває і таке, що за день ліквідовується по декілька осередків, а зранку під час моніторингу ситуації виявляються інші. Ділянки, на яких є загоряння – площею до одного гектару», - повідомила нам речниця обласного управління ДСНС Вікторія Рубан.

Водночас багато киян обговорюють смог в соцмережах, чимало людей скаржаться на головний біль через таке явище.

"Прокинулася зранку від того, що було важко дихати. У кімнаті стояв запах горілого. Через вікно - погана видимість, все в диму. Далеко нічого не видно. Запах горілого посилюється, розболілась голова і постійно хочеться пити", - розповіла нам мешканка Дніпропетровського району Києва Анастасія.

Своєю чергою, лікарі кажуть, що наслідки торф’яних пожеж, їдкий дим, достатньо негативно вливають на людський організм.

"При появі смогу бажано знаходитись в приміщенні з зачиненими вікнами. Особливо треба насторожитись тим, у кого є бронхолегеневі, серцево-судинні захворювання, - радить сімейний лікар з поліклініки Дарницького району Києва Наталія Іванова. – Відмовитись від прогулянок треба тим, у кого є маленькі діти".

Як убезпечити себе

При появі смогу лікарка радить пити більше води та бути обережними з пігулками від головного болю.

"Воду пити треба обов’язково. Кожній людині треба випивати 30 мілілітрів на кожний кілограм своєї ваги. Вода приймає участь в детоксикації печінки. Якщо не пити - не будуть виводитись токсини. Якщо є головний біль, то це може свідчити про інтоксикацію. Пігулками від головного болю ні в якому разі не треба зловживати. Вони будуть впливати на печінку, а вона повинна сприяти дезінтоксикації", - додає Наталія Іванова.

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