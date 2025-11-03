Сморід у Києві: еколог назвав ймовірну причину "отрути" і коли зникне

Еколог пояснив звідки у Києві взявся сморід у повітрі і в чому причина

Цієї неділі, 2 листопада, мешканці трьох районів лівого берега Києва — Дніпровського, Деснянського та Дарницького — цілий ранок потерпали від їдкого неприємного запаху. Люди описували «аромат» як смердюча суміш каналізації та фекалій.

Найбільше скарг надходило від мешканців Троєщини, ДВРЗ, Лісового масиву та Старої Дарниці, які масово писали у соціальних мережах, що «дихати неможливо».

Три народні версії смороду

У Мережі кияни одразу висунули кілька ймовірних джерел неприємного запаху:

ТЕЦ і брикети : Нібито неприємний сморід виникає через спалювання екологічних брикетів на київських ТЕЦ.

Несправний колектор : Йшлося про несправність каналізаційного колектора на Лівому березі, який за певних погодних умов «викидає» сморід у повітря.

Поля фільтрації: Найсміливішою була версія про те, що «Київводоканал» нібито виводить каналізаційні відходи на поля між селами Гнідин, Щасливе та Петровське для природного випаровування, щоб уникнути будівництва додаткових очисних споруд на Бортницькій станції аерації (БСА).

Що кажуть експерт та «Київводоканал»

ТСН.ua звернувся до «Київводоканалу» із запитанням, чи дійсно причиною смороду може бути колектор або розлив стоків на полях біля Гнідина.

«Споруди „Київводоканалу“ працюють в штатному режимі. Без порушень технології», — коротко запевнили нас на підприємстві.

Еколог Олександр Соколенко розповідає, що колись біля Гнідина дійсно були ділянки для відстою стічних вод, але чи експлуатуються вони наразі невідомо.

«Щодо відстійників біля Гнідина, то чи використовуються вони саме зараз — цього точно не скажу. Бачив їх кілька років тому і тоді вони виглядали покинутими. Тому це моє припущення, що вони навряд зараз експлуатуються. Щоб це з’ясувати, потрібно відвідати це місце і наочно пересвідчитися. Тому на 100%, я б цю версію не відкидав», — підкреслює еколог.

На його думку, зараз основний сморід від Бортницької станції аерації (БСА) регулярно відчувають мешканці Осокорків, Позняків та Харківського масиву, особливо біля метро «Харківська».

«На БСА фільтрація стічних вод відбувається без зупину, цілий рік. Коли вітер віє від станції аерації, неприємний сморід розходиться на ще більшу площу лівобережжя», — зазначає Олександр Соколенко.

Причина: температурна інверсія та «повітряний коктейль»

На думку Олександра Соколенка, виникнення масового неприємного смороду пов’язане з рідкісним атмосферним явищем — температурною інверсією.

Температурна інверсія — це аномалія, коли температура повітря біля землі нижча, ніж на висоті. Цей феномен створює «ковпак» із холодного, щільного повітря, який заважає його вертикальному перемішуванню.

Наслідок: всі забруднюючі речовини, дим, смог та «аромати» від БСА накопичуються і зависають на висоті не більше 50 метрів.

Ефект: цей «повітряний коктейль», за словами еколога, розповсюджується на велику площу, тож може накрити увесь лівий берег Києва і, можливо, частину правого.

Соколенко підтвердив, що ніч із суботи на неділю була дійсно холодною, а вранці стояв густий туман. Він особисто відчував сморід не нечистот, а саме запах гару, як від спаленого листя чи пічного опалення. Тож цілком можливо, що власники одноповерхових будинків всю ніч обігрівали свої приміщення, а дим накопичувався над землею. До нього додався і запах від БСА і розповсюдився на велику площу.

«Увесь цей повітряний „коктейль“ стоятиме над містом, поки не прогріється земля і не відновиться нормальна циркуляція повітря», — пояснив еколог.

До речі, сморід зник лише вдень, коли вийшло сонце, земля достатньо прогрілася, і повітря почало підійматися вгору.

Прогноз: слід готуватися до повторення

Олександр Соколенко підкреслює, що температурна інверсія — це явище, притаманне саме холодній порі року (пізня осінь та зима).

«До цього слід готуватися і у разі виникнення таких явищ, обмежувати перебування у цей час на відкритому повітрі. Звісно, це може негативно позначитися на здоров’ї людей, які мають хронічні захворювання, пов’язані з дихальною системою. Тому краще перечекати цей період вдома, а на вулицю виходити, коли ситуація нормалізується», — підсумовує еколог.