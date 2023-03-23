“Смотрящий” у колонії на Волині провів онлайн-”сходку” за участю “злодія в законі”

Ув’язнений Маневицької виправної колонії, що у Волинській області, організував злочинне зібрання (так звану “сходку”) кримінальних авторитетів для координації злочинної діяльності, зокрема розподілу сфер злочинного впливу. Він перебував "на зоні" у кримінальному статусі "смотрящого".

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич, за даними слідства, в незвичній "сходці"-відеоконференції приймали участь декілька осіб.

Другим організатором цієї онлайн-”сходки”, яка відбулася ще 13 вересня минулого року, був “злодій в законі”.

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Якщо в подальшому провина організаторів буде доведена, то їм загрожує до 12 років тюрми. Тобто один з організаторів може отримати цей строк в додаток до того, який відбуває зараз.

За словами правоохоронців, такий злочин, як “сходка” в режимі відеоконференції, в Україні реєструється та розслідується, ймовірно, вперше.

Нагадаємо, раніше у Збаразькій виправній колонії на Тернопільщині військовослужбовець ЗСУ одружився із засудженою.

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