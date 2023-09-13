Снаряди на городі поруч із помідорами: як відновлюється деокупована Олександрівка на Херсонщині

Урожай поряд із касетними боєприпасами та збирання овочів під російськими обстрілами — так живе деокуповане село Олександрівка на Херсонщині.

Селище Олександрівка на Херсонщині стало полем бою з окупантами під час повномасштабного вторгнення росіян. Уже майже рік, як Олександрівка деокупована, але досі геть зруйнована. Попри близькість до ворога, до селища за літо повернулося пів тисячі людей, зокрем 70 дітей.

Як люди самотужки відновлюють понівечене росіянами житло, йдеться в сюжеті ТСН.

Вигорілі поля та розбита військова техніка вздовж Дніпровсько-Бузького лиману. На лівому березі окупованої Херсонщини у росіян рясно горить, адже по ворожих цілях працює українська артилерія.

Село Олександрівка майже зруйноване / Фото: ТСН

Село Олександрівка майже зруйноване / Фото: ТСН

Прибережне селище Олександрівка за 10 місяців після деокупації — розбите й понівечене. Попри активні бойові дії, сюди, до руїн замість будинків, повертаються люди. Від літа сюди заїхало з пів тисячі місцевих.

Один із них — 51-річний Володимир Сірий — не стримує емоцій, дивлячись на свій вигорілий двоповерховий будинок. Росіяни торік у березні накрили цю вулицю касетними боєприпасами. Всередині вигоріло все — меблі, техніка, і навіть поплавився посуд.

Місцевий мешканець Олександрівки Володимир Сірий / Фото: ТСН

Погорілими стінами плететься бурʼян через вікно. На сусідньому подвірʼї посеред руїн квітнуть мальви. Це зруйнований будинок матері Володимира. Сюди російські війська поцілили з важкої артилерії. Тепер родина живе у Станіславі у тещі, сюди приїздять поратись на городі та самотужки відновлювати житло.

Наслідки влучань у будинок місцевого Володимира / Фото: ТСН

Овочі родина Сірих поливає за допомогою генератора, бо в цій частині села нема електрики. Захищають врожай від птахів, які злітаються на город, саморобні опудала.

Опудала, які захищають городину в Олександрівці / Фото: ТСН

Подалі в землі стирчить касетний боєприпас від російського "Граду". В деяких сусідів худоба пережила і обстріли, і окупацію.

Боєприпас росіян на городі / Фото: ТСН

Сім сотень сільських хат в Олександрівці розбиті частково, дві сотні розбиті або вигорілі повністю. Такі будинки відновлювати не береться ніхто, хіба самі люди намагаються щось полагодити.

"Складно з тими будинками, які зазнали тяжких пошкоджень — внаслідок пожежі зруйновані або зруйновані вщент, — тому що організації, які заходять з допомогою, не беруть будинки на відбудову, у яких тяжкі пошкодження. Вони беруть від середніх до легких пошкоджень, на жаль", — каже староста села Олександрівка Станіславської громади Наталія Каменецька.

Староста села Олександрівка Станіславської громади Наталія Каменецька / Фото: ТСН

Електрику місцева влада обіцяє увімкнути до Нового року. Люди збираються біля сільради, аби отримати будівельні матеріали, які їм привезли волонтери.

Будматеріали від волонтерів / Фото: ТСН

"Туди входять 20 рейок, 20 дощок, 3 брезенти, лист ОСБ, плівка, піна, скотч. Ми розташовані в зоні бойових дій, це ускладнює процедуру відновлення, тому що деякі організації, які готові зайти до нас із відбудовою, за їхніми протоколами безпеки не можуть зайти, бо ми в зоні бойових дій", — пояснює Наталія Каменецька.

Місцева мешканка Олександрівки плаче / Фото: ТСН

83-річна місцева мешканка тужіє за колись мальовничим селищем, в якому вона живе змалку і яке вщент винищив "рускій мір". Мати з донькою Людмилою вперше побачили понівечений родинний будинок лише після деокупації села. Зараз потроху вигрібають сміття, збирають урожай та чекають на приїзд рівненських волонтерів, які допомагають селянам будматеріалами і привозять місцевим смаколики.

Попри обстріли, до Олександрівки привозять і харчі. Геннадій, який займається підвезенням їжі, в тилу допомагає тим, хто цього потребує, поки його син у лавах ЗСУ відтісняє російські війська на полі бою. З такою підтримкою, каже Людмила, садити помідори під російськими обстрілами вже не так страшно.

"Вони гримлять, а ми будуємо. Вони гримлять, а ми цвяхи забиваємо. Буде все добре, буде все Україна, і перемога буде за нами", — каже жінка.

Люди не здаються: в городах птахів відлякують опудала і хвостовики великих калібрів

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