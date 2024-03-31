Снарядний голод: як відбиваються наші захисники в умовах дефіциту боєприпасів – репортаж з фронту

Як відбиваються наші захисники в ситуації снарядного голоду і як коментують ситуацію на передовій бійці із "найгарячіших точок" – Часового Яру і Серебрянського лісу розповіли воєнкору ТСН-Тижня Андрію Цаплієнкові.

"Снарядний голод"

На гаубиці "Паладин" бійці 92-ої бригади вкотре міняють ствол. Вона настільки інтенсивно вела вогонь по окупантах, що метал стерся, і калібр збільшився аж на півсантиметри.

"Виробітка ствола вже така, що там не 155, а 160 міліметрів. У цієї гармати напрацювання 26 тисяч пострілів", – розповідає командир батареї 92-ої бригади з позивним "Кот".

Але час, коли снаряди були в надміру, залишився в минулому. Зараз "Паладин" робить лише кілька пострілів на день.

Гаубиця "Паладин" / Фото: ТСН.ua

Тут, на фронті, дуже відчувається снарядний голод. Не будемо казати про співвідношення російських та українських снарядів, але для нас воно критичне. І хлопці роблять неможливе, щоб бодай трохи затримати російську навалу.

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Щоб втримати Часів Яр, гармаші працюють лише тоді, коли на сто відсотків впевнені в тому, що снаряд ляже в ціль. Якщо є сумнів – постріл скасовують.

"Коли є снаряди, можна працювати і їх тупо гасити. А коли тут потрібно… Ми приїхали сюди, і ось. Чим працювати? По факту, нам не дають снарядів", – говорить командир гармати 92-ої бригади Павло.

Не буде боєприпасів від Сполучених Штатів – і рано чи пізно окупанти вийдуть на околиці стратегічно важливого міста. Якщо це станеться, може зламатися вся логістика оборони на Донеччині.

Куди рухаються окупанти

"Противник рухається не тільки в напрямку Часового Яру. Він паралельно б'є в Богданівку, намагаючись вирівняти лінію фронту. Б'є в Іванівське, б'є в Кліщіївку, б'є в Андріївку. Кліщіївка, Андріївка, успіху не має. Іванівське, частковий успіх, закріпився на передових вулицях. Але далі успіху не має. Я вам можу сказати, що окупації населеного пункту Іванівське повною мірою не відбулося", – каже командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї бригади Юрій Федоренко.

Юрій Федоренко, "Ахіллес", командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади / Фото: інстаграм Юрія Федоренка

Чи можуть дрони замінити артилерію

Ось чим українське військо намагається компенсувати брак снарядів – ударні дрони змушують противника відмовитись від пересування в прифронтовій смузі на техніці. Напевно, це буде сюрприз для ворога дізнатись, що один з найбільш результативних українських операторів дронів воює на протезі. Відсутність ноги не заважає йому палити ворожу техніку, яку він просто перестав рахувати.

Український дронщик на протезі / Фото: ТСН.ua

Та "офісна робота" операторів дронів не може на сто відсотків замінити гармати.

"Безпілотники собою не підміняють артилерію. Найбільш ефективний вогневий вплив – це коли ми діємо спільно. Конкретний приклад: їде бойова броньована машина. В неї залітає ФПВ-дрон. Машина зупиняється, піхота починає розсипатися в різні сторони достатньо швидко. В цій момент артилерія здійснює постріл касетним боєприпасом, який накриває площини. І більшість штурмової групи противника гине від артилерійського вогню. Наступним ФПВ-дроном добивається техніка, і вона вигорає", – розповідає Федоренко.

Український дрон

Батальйон "Ахіллес" усіма силами намагається компенсувати нестачу артилерії. Над удосконаленням гвинтокрилих технологій тут працюють конструктори. Пілотів готують у навчальному центрі. А сховане під землею виробництво спеціальних боєприпасів для дронів нагадує заводський цех.

Ворожі КАБи – ще одна величезна проблем для ЗСУ

Снарядний голод – лише одна з багатьох проблем фронту. Залишки механізму, який росіяни називають "універсальний модуль планерування і корекції" вішають на авіабомби, роблять їх коригованими і перетворюють на пекло прифронтові міста.

"У нашій зоні відповідальності по КАБах можна годинник звіряти. Рано вранці і ввечері", – зазначає боєць "Кот".

Загроза для Харкова

Для того, щоб відігнати літаки, які бомблять і фронт, і тил, потрібні численні далекобійні засоби ППО. Союзники їх теж не поспішають надавати. Керованими бомбами окупанти вже дістають Харків, а Шойгу збирається мобілізувати 300-тисячне військо, як лякає пропаганда, для наступу на східноукраїнське місто.

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"Триста тисяч – це велика кількість людей. І, якщо їх віддати на наступ Харкова, буде важко. Але Харків більш готовий до ведення бойових дій зараз, ніж на початку війни. Тому я впевнений в Харкові", – запевняє командир гаубично-артилерійського дивізіону 13-ої БрОП НГУ "Хартія" з позивним "Гефест".

Серебрянський ліс

Можливо, лякачкою про Харків українських військових пробують відволікти від більш реальної небезпеки. Росіяни хочуть знову захопити звільнений у 2022-му Лиман з наступним виходом на межу Донецької і Харківської областей.

Лиман на карті

Але на їхньому шляху стала сама природа. Серебрянський ліс. Новостворена бригада Нацгвадції "Хартія" стала тут в оборону. Бійці називають її "глухою".

"Глуха оборона – це значить тримати свій сектор оборони і не пускати противника, незважаючи на ступінь його тиску. Ми цю задачу виконуємо", – каже начштабу 13-ої БрОП НГУ "Хартія" Максим Голубок.

"Хартія" просто вгризається в землю. Над головами нацгвардійців смертоносний вогонь ламає сосни, як сірники. Але в цьому лісі бригада не здала жодної позиції.

Серебрянський ліс

В "Хартії" воюють за стандартами НАТО. В Серебрянському лісі західна система управління обороною показала себе ефективною, попри те, що доводиться воювати не західною, а радянською технікою. По ворогу навалює його ж "Град". Він був захоплений в якості трофею.

"Від двох до чотирьох хвилин по потрібних координатах розгортаємо гармати і працюємо. Одна, дві, п'ять гармат, неважливо. Коли вони бачать, що їх так знищують, на підходах, на їх маневрах, вони розуміють, що комунікація всередині бригади, вона є, і вона під стандарти НАТО, а не радянських часів", – говорить командир гаубичної батареї 13-ої БрОП НГУ "Хартія" Костянтин.

Але операція, на яку військові взяли журналіста ТСН, в стандарти НАТО аж ніяк не вписується.

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Бійці "Хартії" зробили вилазку, аби встановити український прапор в "сірій зоні". В "Хартії" вважають, це неабияк мотивуватиме піхотинців на передовій. А до мотивації в одній з найновіших українських бригад ставляться дуже серйозно.

До противника кілька сотень метрів. Розвідники через повалені вибухами дерева дуже швидко прямують на відкрите місце. У одного з них в руках коптер з українським прапором. Оператор безпілотника – в укритті.

Дрон з синьо-жовтим прапором нібито виривається з рук розвідника в небо. Державний символ летить вбік ворожих позицій. Коптер не зупиняється. Перетинає лінію фронту. Спусковий механізм спрацьовує. І ось древко прапора встановлюється на відкритій галявині між першою і другою лінією оборони противника.

Мотивація українських бійців – лише одна із багатьох задач таких операцій, кажуть нацгвардійці. Та якби мотивацію підсилити зброєю від союзників, то українська піхота власноруч змогла б занести синьо-жовті стяги на позиції ворога. І не тільки в Серебрянському лісі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Україна – НЕ ГОТОВА?! Гірка правда! Снарядний голод!