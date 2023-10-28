Снайпер "Дід" розповів, чи зможе колись пробачити РФ та "хорошим росіянам"

Військовий розповів про своє ставлення до росіян раніше та зараз.

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" розповів, що ніколи не зможе пробачити росіянам те, що вони накоїли в Україні.

Про це він розказав ведучі ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО".

"Я не можу пробачити росіянам. Ми були одним із перших підрозділів, які заходили в Бучу, Гостомель, Ірпінь. На наших очах у різних містах, у тому ж Лисичанську, ми бачили, як вони бомбили госпіталь, де лежать наші хлопці. А це навіть не госпіталь, а стабілізаційний пункт, куди привезли хлопів - дали допомогу і відправили. Вони бомбили лікарню, в які лежать хлопців без рук та ніг. Я не розумію, як можна пробачити, коли я бачив, як прилітало у житлові будинки під Херсоном", - зауважив військовий.

Заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" каже, що раніше він не ставився критично до росіян.

"Я був досить м'яким у ставленні до росіян. По-перше, я російськомовний, народився та виріс у Маріуполі. Далі - громадянин світу, я багато їздив та працював за кордоном. А тому, коли почалась війна 2014 року, я її не сприйняв, як особисту. За кілька днів до 24 лютого 2022 року ми сиділи у політолога Віктора Тарана на дачі під Києвом, говорили, чи почнеться війна. Один я їх переконував, що це неможливо. А вся компанія стверджувала, що війна буде. У мене не злість, це – жорсткість. Я не вірю у "хороших росіян", я не знаю, як поруч з ними я поведусь", - каже "Дід".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Найвідвертіше інтерв’ю снайпера "Діда" про війну: Зараз ми не вийдемо на кордони 1991 року!

Нагадаємо, Данілов прокоментував вибухи біля Хмельницької АЕС.

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