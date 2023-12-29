"Вони повинні боятись нас": снайпер-рекордсмен СБУ розповів про постріл з унікальної української зброї (фото, відео)

Український снайпер спецпідрозділу СБУ В'ячеслав Ковальський здійснив рекордний постріл на 3 тисячі 800 метрів. З української зброї і набоєм, який зробив сам.

Про це він розказав кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Що каже снайпер про свій постріл

ТСН поспілкувалась із снайпером-рекордсменом, його напарником і розробником гвинтівки. Всі вони співробітники контррозвідки СБУ.

Співробітники СБУ

В'ячеслав Ковальський згадує, того дня, на Херсонщині, коли здійснив рекордний постріл знав, що ворог буде на точці. Але не думав, що аж так далеко.

"Коли ми побачили ці цілі, а це були озброєні люди в формі, не дивлячись на таку велику відстань, наші прибори дозволяють розладитися дуже чітко", - каже він.

Кілька росіян, яких побачили снайпери в приціл, почували себе впевнено – каже В’ячеслав. Стояли в повний зріст, були упевнені, що їм нічого не загрожує, адже до лінії фронту майже 4 кілометри. Спершу українські стрільці відправили на сторону ворога дрон-бомбардувальник та окупанти розбіглись. В'ячеслав Ковальський наголошує, що українці не повинні боятись росіян.

"Вони повинні боятись нас", - каже снайпер.

ТСН має кадри унікального пострілу українського снайпера СБУ. Після нього стрільці мали всього кілька хвилин, аби знятись з позицій. І те, що постріл був влучний зрозуміли, коли вкотре переглянули зафільмоване відео.

Робота снайпера

До цього з цієї гвинтівки В’ячеслав зробив чимало пострілів на таку відстань - на полігонах по статичних мішенях. Але по рухомій цілі - це був перший і одразу рекордний.

"Володар обрію": що відомо про унікальну українську гвинтівку

У мирному житті В'ячеслав був професійним спортсменом F класу - це стрільба на великі відстані. Був чемпіоном України та призером міжнародних змагань. Тепер цей співробітник СБУ - рекордсмен світу, адже побив попередній канадійця, який вгатив по цілі на майже три з половинною тисячі метрів. Напарник В’ячеслава, який корегував постріл впевнений, тут спрацювали й математика з фізикою, і вправність стрільця. І звісно сама зброя. Це гвинтівка - "Володар обрію" українського виробництва.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич - розробник "Володаря обрію". Вперше, він взявся за далекобійну зброю ще під час АТО-ООС. Бо тоді, через чисельні перемир’я лиш вона могла захистити наших армійців і ефективно нищити ворога. Так з’явилась попередниця "Володаря" – гвинтівка "Манюня".

"Вона дозволяла нам працювати на 2 кілометри", - каже Іван Лукашевич.

У тій фазі війні АТО-ООС росіяни дошкуляли нашим снайперам своїми лазерними системами. Які могли не лише виявляти стрільця, а й випалювати очі на відстані.

"Вони випалюють зоровий нерв, сітківку. А тому потрібно було віддалятись", - пояснює генерал СБУ.

"Володаря обрію" - мультикаліберну гвинтівку, яка здатна вражати не лише ворогів, а й їхню техніку на великий відстані СБУ презентувала за два роки до повномасштабного вторгнення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 29 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, Україна нарешті дізналася ім’я свого героя-рекордсмена. Снайпер Служби безпеки України знищив ворога на відстані танкового пострілу, чим записав своє ім’я у світову історію.

Читайте також: