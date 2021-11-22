Снайпери ворога полювали на нього: у Хмельницькому прощались із 33-річним Убертом Мрачковським

Його посмертно нагородили орденом за мужність другого ступеня і поховали як героя на Алеї Слави.

Український військовий восьмого полку спецпризначення Уберт Мрачковський загинув від ворожої кулі на Луганщині і сьогодні із ним попрощались у рідному Хмельницькому. Побратими називають його найрезультативнішим снайпером серед спецпризначенців. І кажуть, що ворог спеціально полював і вистежував бійця.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Із військовими почестями на плацу прощаються з 33-річним Убертом Мрачковським. Його портрет несуть спецпризначенці, які ще кілька днів тому були поруч з ним на позиціях. «Він людина був, важко говорити в минулому часі. Ти дивився на нього, розумів, що це професіонал і не боявся за свою країну. Коли в п'ятницю побачив новини і його фото, думав, що просто невдалий жарт», - каже побратим Артем Комісарчук.

Про втрату стало відомо 19 листопада. Побратими військового розповідають, Уберта вразила куля ворожого снайпера, який вистежував його. «На війні завжди так, хтось на тебе полює, або ти на когось, особливо, якщо ти снайпер. З того боку снайпер, то відповідно перша ціль – снайпер», - каже друг Ілля.

На позиції боєць був один без прикриття, куля влучила у голову. Шансів вижити - не було.

Новини з фронту: в Хмельницькому прощались із 33-річним Убертом Мрачковським

Справжній і відданий воїн, кажуть про Уберта побратими. Служив в 51 та 128 бригадах. Спокійний, виважений та холоднокровний, ніколи не втрачав почуття гумору. Із десантника успішно перекваліфікувався на снайпера. І став одним з найкращих в української армії, запевняють його командири. «Був один з найкращих снайперів сил спеціальних операцій, на нього всі хотіли рівнятися як на людину, воїна, просто як одного з кращих професіоналів», - переконує волонтерка Тетяна Юзепчук.

Захищав Донецький аеропорт та Савур-могилу. Про бойові подвиги говорити не любив, кажуть друзі, але всі пам’ятають, як він витяг пораненого з поля бою в Дебальцево.

У військового залишилась дружина та маленький син. На плацу військової частини сліз не стримують ані родичі, ані військові.

Уберта Мрачковського посмертно нагородили орденом за мужність другого ступеня і поховали як героя на Алеї Слави.

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