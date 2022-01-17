Снігопад та грім із блискавкою: у Львові лютує аномальна погода (фото)

Снігопад та грім із блискавкою: у Львові лютує аномальна погода (фото)

У Львівському гідрометцентрі попереджали про грозу 17 січня.

У Львові у понеділок, 17 листопада, під час сильного снігопаду місцеві жителі знову почули звуки грому та помітили блискавку. Схожу аномальну погоду фіксували 14 січня.

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Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Львів від 11:00 засипає мокрим снігом, проте через теплу погоду він швидко тане. Грім та блискавку помітили жителі Шевченківського району орієнтовно о 15:25. Це сталось під час сильного снігопаду.

ТСН.ua

"Така погода була ввечері, 14 січня. Сьогодні все знову повторилось. Під час снігопаду я помітив спочатку блискавку, а потім щось схоже на звуки грому", - розповідає житель Шевченківського району Львова Андрій Л.

ТСН.ua

Жителі Львова у соціальних мережах також повідомляють про те, що вони 17 січня чули грім та бачили блискавку.

"Знову над Львовом грім і блискавка", - написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

У Львівському гідрометцентрі ж попередили про грози, які можуть тривати впродовж всього дня.

"В найближчу годину із збереженням до кінця доби 17 січня грози", - зазначили синоптики.

ТСН.ua

Нагадаємо:

У Львівській області синоптики оголосили про перший рівень небезпеки через складні погодні умови.

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