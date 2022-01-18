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Снігопади, буревії та ожеледиця: що встигла накоїти негода в Україні

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Снігопади, буревії та ожеледиця: що встигла накоїти негода в Україні

Херсонська ОДА

Чи не найбільше цієї ночі постраждала від негоди  Київщина та столиця.

Через негоду надзвичайники оголосили штормове попередження на всій території країни. Знеструмленими залишаються майже три з половиною сотні населених пунктів, а травпункти ближче до вечора лише поповнюються потерпілими.

Про те, що встигла накоїти негода - 18 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30. 

Чи не найбільше цієї ночі постраждала від негоди  Київщина та столиця. Швидкість вітру на печерських пагорбах подекуди сягала двадцяти трьох метрів за секунду, тож довелося спустити найбільший прапор в Україні.

Ламало дерева, рвало електродроти, зривало покриття зі спортмайданчиків і  кружляло сміттєві контейнери - які собою  трощили припарковані автомобілі. Такого вітру, фіксує обсерваторія Срезневського, не було вже пів століття.

На Львівщині з травмами ребер у лікарню шпиталізували 59-річну жінку, на яку звалилося дерево. Там же самовидці фіксують - як під час снігопаду - у небі гримить і блискає. Утім - попри те, що слизько, дороги, кажуть водії, розчищати встигають. 

У Чернівцях пориви вітру, які вночі досягали аж 28-ми метрів за секунду, пошкодили покрівлю десятка приватних будинків, зокрема з офісного центру зірвало шматок шиферу, який упав на паркінг і пошкодив два авто. Повалило дерева і на територію дитсадка, і райлікарні в Кіцмані - тепер дірки латають,  аби медзаклад не затопило.

Негода в Україні: надзвичайники оголосили штормове попередження

Негода в Україні: надзвичайники оголосили штормове попередження

Дісталося й Одещині. З обледенілої дороги буревій здув вантажний мікроавтобус, у причепі якого перевозили двох корів. Аби ті не померзли в кюветі - викликали рятувальників. Допоміг місцевий фермер. Мікроавтобус витягли. Коли в самій Одесі вітром звалило світлофор, який прочавив авто.

Сильний вітер повалив ялинку  на центральній площі Кропивницького. Її вже готувалися розібрати, зняли всі прикраси, а от демонтувати не встигли. Вітер завершив справу за кілька секунд – під час падіння залізна конструкція зламалася в трьох місцях. А за кількасот метрів - одночасно впав рекламний щит. У Житомирі вітер без даху залишив Центр дозвілля для дітей. В іншому районі області повалив пам’ятники на кладовищі. Роботи додалось і в лікарів - збільшилась кількість вуличних травм.

Нагадаємо:

Погода в Україні у найближчу добу різко зміниться. На Водохреще, 19 січня, в Україні вдарять морози. На дорогах України очікується ожеледиця.

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