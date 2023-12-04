Снігові пастки та підтоплення: негода наробила лиха на заході України - наслідки

Негода накрила захід України: через вітер та сніг частина населених пунктів залишилась без електрики. Водії нарікають на слизькі дороги, а пішоходи ледь втримуються на тротуарах, що перетворилися на ковзанки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Майже чотириста населених пунктів Львівщини було знеструмлено через негоду. У заметах застрягли з десяток машин і три автобуси. В одному з них були діти, які поверталися з мандрівки. Півсотні дерев повалилися на дороги. Рух був ускладнений навіть на міжнародній трасі Львів-Краківець.

Через негоду лишилися без світла і 33 населених пункти Прикарпаття. У снігові пастки потрапила швидка, що їхала до пацієнта. А трактор з двома людьми впав у річку, рятувальникам довелося визволяти з води потерпілих бо вибратися самотужки через сильну течію вони не могли.

Негода в Україні

На Тернопільщині рятувальники витягали із заметів рейсовий автобус з десятьма пасажирами, легкові авто і вантажівки з продуктами. На автодорозі Івано-Франківськ-Тернопіль довелося призупиняти рух фур.

А на Закарпатті замість заметів - підтоплення Через рясні дощі річки повиходили з берегів. У воді десятки дворів та сільських угідь. ЇЇ з підвалів довелося відкачувати рятувальникам. Заблоковані кілька автошляхів, а на Рахівщині під транспортним мостом посипався ґрунт, тож рух автівок там зупинили.

Негода в Україні

Зі снігової пастки швидку з пацієнткою витягували рятувальники на Хмельниччині. Жінку саме везли до лікарні. Згодом повідомили до медзакладу таки дісталися. Загрози життю пацієнтки немає

У Рівному замерзли тролейбусні дроти. Ввечері снігопад замінив дощ та мороз і перетворив шляхи та тротуари на ковзанки. Автівки грузли та злітали у кювет. Вибиратися їм допомагали патрульні та рятувальники.

Схожу погоду синоптики прогнозують ще на кілька днів. Дорожники та поліцейські радять без нагальної потреби водіям не виїжджати, а пішоходам бути вкрай обережними.

Негода в Україні

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Нагадаємо, 4 грудня Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

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