Снігу намело по дахи: Японія потерпає від рекордних снігопадів

Подекуди насипало зо три метри снігу.
Засипані по дах будинки й перекриті дороги – Японію накрили рекордні снігопади, яких не бачили 80 років.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
У кількох містах, як Цунан і Нагано, насипало зо три метри снігу. Через потужну заметіль припинили ходити потяги. Люди фільмують, як шар снігу щільно вкриває вулиці міста, а рятувальники визволяють застряглі машини.
Влада країни попереджає про відключення світла в найбільш засніжених районах і закликає лишатися вдома. Та попри усі складнощі, які приніс великий снігопад, багатьом така зима до вподоби.
А водночас українські рятувальники застерігають мандрівників від походів у гори найближчими днями, адже можливі зсуви снігу на туристичні маршрути та небезпека сходження лавин.
Кадри із заметами й спробами вийти на вулицю зафільмували чергові Чорногірського пошуково-рятувального посту, що на горі Піп Іван. Сніжитиме у Карпатах і упродовж найближчих днів. У горах - погана видимість. Штормове попередження стосується високогір'я Прикарпаття, Закарпаття, а також Львівщини.
Тож рятувальники закликають туристів бути особливо обережними і зважати на погоду.
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