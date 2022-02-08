Снігу намело по дахи: Японія потерпає від рекордних снігопадів

Подекуди насипало зо три метри снігу.

Засипані по дах будинки й перекриті дороги – Японію накрили рекордні снігопади, яких не бачили 80 років.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У кількох містах, як Цунан і Нагано, насипало зо три метри снігу. Через потужну заметіль припинили ходити потяги. Люди фільмують, як шар снігу щільно вкриває вулиці міста, а рятувальники визволяють застряглі машини.

Влада країни попереджає про відключення світла в найбільш засніжених районах і закликає лишатися вдома. Та попри усі складнощі, які приніс великий снігопад, багатьом така зима до вподоби.

А водночас українські рятувальники застерігають мандрівників від походів у гори найближчими днями, адже можливі зсуви снігу на туристичні маршрути та небезпека сходження лавин.

Кадри із заметами й спробами вийти на вулицю зафільмували чергові Чорногірського пошуково-рятувального посту, що на горі Піп Іван. Сніжитиме у Карпатах і упродовж найближчих днів. У горах - погана видимість. Штормове попередження стосується високогір'я Прикарпаття, Закарпаття, а також Львівщини.

Тож рятувальники закликають туристів бути особливо обережними і зважати на погоду.

Рятувальники застерігають небезпеку сходження лавин у горах | Новини України

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