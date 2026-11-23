Піп Іван 22 листопада

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Буревій та рясний снігопад спостерігаються у високогір’ї Карпат. Також мокрий сніг можливий і в інших регіонах України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.



Рятувальники, що чергують на горі Піп Іван, зафіксували вночі 12 градусів морозу. Зараз у горах дме сильний вітер. Снігу насипало майже по коліна. На відстані кількох метрів вже нічого не видно через туман.

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Рятувальники закликають туристів скасувати усі походи в гори. Адже до п’ятниці погода тільки погіршуватиметься, і це може бути небезпечно — навіть для досвідчених мандрівників.

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Прогноз погоди в Україні на 24 листопада

За даними Укргідрометцентру, вночі в південних, східних та більшості центральних областей помірні дощ та мокрий сніг, в Полтавській, Харківській та Сумській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг; вдень в Україні, крім південних областей, невеликий, а в Карпатському регіоні помірний сніг.

В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних, східних, південних, вдень і в західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на південному сході вдень і на півдні країни 1-6° тепла, в Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 23 ЛИСТОПАДА! УКРАЇНУ накриє СНІГ! АТАКА НА КИЇВ і ОБЛАСТЬ! Палаючі НПЗ

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