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Снігопади, ожеледиця та сильний мороз: синоптики ошелешили прогнозом погоди в Україні
Більшість областей України засипало снігом: на Полтавщині у ДТП з фурами загинули чоловік і немовля, 7 тисяч абонентів без світла, на Рівненщині та Волині автівки злітають у кювети.
У більшості регіонів України різко змінилась погода. Напередодні ввечері білі дороги та тротуари здивували харків'ян.
А на Сумщині шар снігу уже сягає 5 сантиметрів. Температура тримається на рівні нуля – мінус двох. На дорогах слизько, водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Смертельні аварії та знеструмлення на Полтавщині
Вже є перші аварії на слизьких дорогах Полтавщини. Напередодні сталося дві ДТП, в яких легковики зіткнулися із фурами — загинули чоловік та немовля, травмовані дві жінки.
Також через налипання мокрого снігу на електродротах на Полтавщині є аварійні знеструмлення. Наразі без світла 7 тисяч абонентів.
Перший рівень небезпеки на Рівненщині, аварії на Волині та Хмельниччині
Добряче засніжило і на Рівненщині. В області оголошено перший рівень небезпеки. І вже є аварії, спричинені негодою — в кювет з дороги злетіла автівка.
А на Волині — ваговоз. У самому ж Луцьку таксі зіткнулося з трактором, який виїхав на вулиці прибирати сніг. Проблеми на дорогах через сніг і на Хмельниччині.
Прогноз погоди в Україні
В Україні 25 листопада хмарно з проясненнями. Крім півдня, місцями невеликий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 1-6° тепла;
У Карпатах впродовж доби 4-9° морозу.
Вночі та вранці 25 листопада в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий
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