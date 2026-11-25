Україну накрила негода / © Associated Press

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У більшості регіонів України різко змінилась погода. Напередодні ввечері білі дороги та тротуари здивували харків'ян.

А на Сумщині шар снігу уже сягає 5 сантиметрів. Температура тримається на рівні нуля – мінус двох. На дорогах слизько, водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Смертельні аварії та знеструмлення на Полтавщині

Вже є перші аварії на слизьких дорогах Полтавщини. Напередодні сталося дві ДТП, в яких легковики зіткнулися із фурами — загинули чоловік та немовля, травмовані дві жінки.

Також через налипання мокрого снігу на електродротах на Полтавщині є аварійні знеструмлення. Наразі без світла 7 тисяч абонентів.

Перший рівень небезпеки на Рівненщині, аварії на Волині та Хмельниччині

Добряче засніжило і на Рівненщині. В області оголошено перший рівень небезпеки. І вже є аварії, спричинені негодою — в кювет з дороги злетіла автівка.

А на Волині — ваговоз. У самому ж Луцьку таксі зіткнулося з трактором, який виїхав на вулиці прибирати сніг. Проблеми на дорогах через сніг і на Хмельниччині.

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Прогноз погоди в Україні

В Україні 25 листопада хмарно з проясненнями. Крім півдня, місцями невеликий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 1-6° тепла;

У Карпатах впродовж доби 4-9° морозу.

Вночі та вранці 25 листопада в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАЯВИ МАДЯРА після ПЕРШОГО візиту до УКРАЇНИ! Відповідь МЗС на ЗАКИДИ Лівії | ТСН 20:00 24 ЛИСТОПАДА

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