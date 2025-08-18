Снігоприбиральна техніка замість "червоного хідника": що чекає на Зеленського у Білому домі

Зеленський і Трамп / © ТСН.ua

Сьогодні Президент України Зеленський, Франції Макрон, Фінляндії Стубб, канцлер Німеччини Мерц, премʼєри Великобританії Стармер й Італії Мелоні, а також Генсек НАТО Рютте і президентка Єврокомісії фон дер Ляєн зустрічатимуться із президентом США Дональдом Трампом.

Усі вулиці довкола Білого дому перекрили ще напередодні, розповідає власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

«Якщо Путіна на Алясці зустрічали червоним хідником і авіашоу з винищувачів, то для гостей із Європи підготували снігоприбиральну техніку і поліцейські машини, якими перекрили дороги. Трохи вище по цій вулиці на перехресті з парком Лафайет у готелі „Хей Адамс“ традиційно зупиняється президент України. Дотепер таку кількість світових політиків найвищого рівня одночасно у Білому домі приймали хіба на свята — з нагоди великих самітів чи прийомів від імені президента Сполучених Штатів. Сьогодні ж відбудуться складні і, можливо, вирішальні переговори», — каже Ольга Кошеленко.

За попередньою програмою, президент України Зеленський та європейські лідери зранку за місцевим часом ще раз проведуть консультації і узгодять план дій. Першим, це буде близько 20:00 за Києвом, до Трампа піде Володимир Зеленський, запланована їхня розмова в овальному кабінеті. А за годину до них повинні приєднатися всі інші лідери. На спільну розмову відведено ще дві години.

Президент Трамп, держсекретар Рубіо і спецпредставник Віткофф напередодні у ЗМІ дали зрозуміти — ітиметься зокрема про обмін територій, так завуальовано вони називають вимогу до України відмовитися від окупованих Росією земель. Президент США перепостив у соцмережі такий допис іншої користувачки: «Україна повинна хотіти віддати деякі свої території Росії, інакше чим довше триває війна, тим більше земель вони ще втратять».

Віткофф, відповідаючи на запитання, як президент Трамп ставиться до вимоги Тутіна без бою віддати йому увесь Донбас, відповів так: «Ми були присутні в кімнаті як посередники. І президент, як посередник, шукав шляхи вирішення цієї кризи. Він розуміє, що саме українці повинні вирішувати, як вони можуть обмінювати території, як вони можуть укласти угоду з росіянами щодо різних територій. Але саме тому Зеленський та європейці приїжджають до Білого дому в понеділок, щоб самостійно прийняти ці рішення».

Віткофф похвалився в ефірі Fox News і так званими російськими поступками заради мирної угоди: наприклад, Путін пообіцяв на законодавчому рівні заборонити собі нападати на Україну та Європу. Те, що він не захопить всю Україну, спецпредставник назвав вже перемогою. Хоча реальність і так свідчить — армія Росії 3 із половиною роки не виконує цю задачу. Ще один зсув у переговірній позиції США — після переговорів на Алясці негайне припинення вогню Росією вже не є передумовою для подальших домовленостей. Держсекретар Рубіо пояснив: президент хоче одразу повноцінну угоду, бо вона краще гарантує мир.

Які гарантії безпеки отримає Україна, також лише обговорять на зустрічі у понеділок — пообіцяв Рубіо. І ніхто із учасників переговорів з американського боку не пояснив, на які реальні поступки має піти Росія.

Як поведе себе Дональд Трамп цього разу передбачити складно. Попередня його розмова із Зеленським у Білому домі 28 лютого була скандальною і завершилася тим, що президент України достроково залишив переговори.

Після того Трамп і Зеленський щоправда мали кілька цілком конструктивних контактів. Нині ж американський лідер перебуває під враженнями зустрічі із Путіним і роздратований світовою пресою, яка не оцінила високо їхні переговори на Алясці — так, як цього би хотілося Трампу. Тож чимало сьогодні залежатиме від того, чи зможуть європейці єдиним фронтом переформатувати настрої президента США.

Нагадаємо, Зеленський готовий до компромісу, щоб не виводити війська з Донбасу.