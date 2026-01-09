Сніговий "апокаліпсис" в Україні: породілля у заметі, обмороження та скасування занять у школах

Негода в Україні / © скриншот з відео

Реклама

Україну накрила потужна негода. На Одещині з заметів витягли десяток автівок та дві «швидкі», на Вінниччині та Черкащині дерева заблокували траси, а на заході країни хуртовини вирують уже кілька днів поспіль.

Кореспонденти ТСН зібрали найсвіжішу інформацію про те, як країна долає стихію.

Рівненщина та Житомирщина: паралізовані траси та порятунок породіллі

У Рівному хуртовина вщухла, але на зміну снігу прийшов лютий мороз. На трасах «Устилуг-Рівне» та «Київ-Чоп» через замети зупиняли рух вантажівок, що спричинило багатокілометрові затори.

Реклама

На Житомирщині ситуація була не менш напруженою: пасажири власноруч виштовхували тролейбуси, які не могли подолати засніжені підйоми. Проте найдраматичніший випадок стався на заблокованій дорозі, де у снігову пастку потрапило авто з жінкою, що народжувала.

Ірина Романюк, речниця ДСНС Житомирщини: «У сніговий замет потрапив легковик із породіллею, рятувальники оперативно відбуксирували авто на розчищену дорогу».

Рятувальники застерігають: на Рівненщині очікується до -18°C. Вже є перші жертви холоду — 85-річна жінка кілька годин пролежала у заметі, поки її не знайшов поліцейський. Пенсіонерка отримала сильні обмороження рук, ніг та обличчя.

Прикарпаття: перемети у 70 см та заблоковані села

В Івано-Франківську випало понад 20 см снігу, а у високогір’ї Карпат перемети сягають 70 см. Рятувальники працюють у режимі нон-стоп: за добу витягли 7 автобусів та автівок, врятувавши 40 людей, серед яких були діти.

Реклама

На Городенківщині через вітер та перемети між окремими селами взагалі зникло сполучення. Поки техніка пробиває шлях енергетикам, у самому Івано-Франківську до розчищення вулиць долучаються підприємці.

Мешканець міста: «Не треба скаржитися. Треба ставати і працювати. Давно такої зими не було».

Львівщина: школярі йдуть на канікули

Львів за дві доби отримав 70% місячної норми опадів. Через аномальні снігопади та прогнозовані морози міська влада ухвалила рішення продовжити зимові канікули для школярів.

Андрій Закалюк, директор департаменту освіти Львівської міськради: «Досить непрості погодні умови. Ми не є прихильниками дистанційної форми навчання, тому власне — канікули, відрегулювавши термін другого семестру».

Реклама

Дороги у Львові проїзні, але надзвичайно слизькі. Лише за останні дві доби до лікарень через травми на ожеледиці потрапили майже 150 людей. Синоптики попереджають: мороз -10°C через пронизливий вітер відчувається як -20°C.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Хурделиці та кучугури снігу! Апокаліпсис на дорогах! Суне нова біда – ЛЮТІ МОРОЗИ!