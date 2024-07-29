Собака два місяці чекав на своїх господарів у знищеному росіянами будинку: як все закінчилось

Військовим та волонтерам удалося вивезти з-під щільних обстрілів пса, що понад два місяці чекав на людей у розбитій хаті. Геть виснаженого собаку доправили до Дніпра. Тут його рятують у притулку і сподіваються знайти йому нову домівку, де він доживатиме віку в безпеці та турботі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Врятований песик з Донеччини потроху оговтується у притулку на Дніпропетровщині.

Тварину рятують у Дніпрі

"Чекав він на воєнних, чи чекав він на родину, яка його покинула - це нам невідомо. Але він чекав. Він був зовсім знесилений. Він не міг ходити. Нічого не міг", - каже керівниця притулку "Друг" Марина Болоховець.

Військові, що зайшли на позиції, впізнали песика. Його у тій самій хаті бачили зо три місяці тому, коли оглядали оселі. Та коли повернулися в липні, зʼясувалося: чотирилапий чекав і нікуди не пішов. Тварина була виснажена, оскільки давно не їла та не пила.

Військовий, що опікувався виснаженим псом, звʼязався з волонтерами. Під обстрілами малого вдалося вивезти до більш безпечного місця та передати на порятунок до Дніпра.

Евакуація собаки

"У дуже жахливому стані, тому що обезводнена, без їжі в постійному стресі, тому що вибухи там не скінчаться 24 на сім. Наші бійці борються за все живе, все, що є абсолютно - і люди, і тварини. Натомість як противник бореться за холодильники, унітази", - каже координатор SAVE ANIMALS UKRAINE Сергій Луденський.

"Хакер"

Нині песиком опікуються у притулку біля Дніпра. Зокрема, із врятованими тваринами тут працюють вимушені переселенці з Маріуполя.

Йому дали кличку Хакер - як позивний військового, що попри все врятував тварину. У притулку сподіваються: песик одужає.

"Дуже спокійний, лагідний. Все буде добре, але він старенький. Може, ми йому родину ще знайдемо, але не тут, не в Україні", - кажуть у притулку.

Волонтери закликають людей не кидати тварин напризволяще. Лише в цьому притулку сімсот собак, що втратили господарів. Більш, ніж половина з гарячих точок.

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