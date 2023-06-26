Собаки-сапери, подаровані мільярдером київським кінологам, показують неймовірні результати

Вони розміновують звільнену від рашистів територію не гірше за людей. Собаки, подаровані поліції Київщини півроку тому, сином мільярдера - Говардом Баффетом, вже непросто навчилися шукати вибухівку, затримувати злочинців та диверсантів, а й встигли побувати на бойових виїздах на деокупованій Херсонщині, йдеться в ТСН.

Бельгійська вівчарка малінуа на прізвисько "Ібра", приїхала в Україну лише восени. Вона стала 20 собакою, подарованою поліції кКиївщини від фонда Говарда Баффета. Тоді, кінологи пообіцяли сину мільярдера, що ними іще усі пишатимуться. Минуло лише пів року і чотирилапий сапер "Ібра" не підвів, він безпомилково знаходить вибухівку. “Коли знаходить, він завмирає, а іноді може передніми лапками танцювати, але мордочкою знаходиться в місці, де лежить вибухівка”, - розповідає кінологиня.

Собаки, подаровані поліції Київщини півроку тому, сином мільярдера - Говардом Баффетом

Керівник поліції Київщини, каже, що такі собаки вже можуть і злочинців затримувати і чергувати на блок-постах і конвоювати засуджених, але нині - гуманітарне розмінування у пріоритеті. “Розуміємо, що цієї роботи буде ще дуже багато, тому що Збройні сили і інші сили оборони будуть звільняти наші території і нашим кінологам попереду дуже багато роботи. Тому наші кінологи у складі зведеного загону тільки повернулися з Херсонщині, де надавали допомогу”, - зазначає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Кінологиня Олена із своїм вірним другом, на суто українське прізвисько "Пан", допомагала розміновувати деокуповану Херсонщину. “Перші там ідуть вибухотехніки. А слідом за ними ідемо вже ми і якщо є якийсь об'єкт, предмет, який вони не можуть оглянути, наприклад металевий сейф, металодетектором його не візьмеш, тому що ясно, що він буде весь пищати, тоді застосовується службові собаки”, - розповідає вона.

Службові собаки, на службі - колеги, вдома - це вже члени родини. Бо більшість із цих песиків живуть не в кінологічних центрах, а із своїми наставниками. З Євгеном живуть аж п’ятеро. “В мене вдома 5 собак… Нормально все, всі дружать, не має поганих собак, є погані кінологи”, - переконує він.

Чотирилапі сапери знаходять вибухівку там, де безсилий металошукач

Але поганих кінологів до поліції не беруть, каже керівник поліції Київщини. Сьогодні їхній кінологічний центр повністю укомплектований. Ба більше, у планах - побудувати іще один, але великий, всеукраїнського значення, теж за кошти, того таки Гаварда Баффета. Адже попереду місяці, а може і роки розмінування деокупованих територій.

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