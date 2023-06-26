Собаки-сапери, подаровані мільярдером київським кінологам, показують неймовірні результати

Кінологи так звикають до своїх підопічних, що вдома можуть утримувати одразу п’ятьох псів.
Вони розміновують звільнену від рашистів територію не гірше за людей. Собаки, подаровані поліції Київщини півроку тому, сином мільярдера - Говардом Баффетом, вже непросто навчилися шукати вибухівку, затримувати злочинців та диверсантів, а й встигли побувати на бойових виїздах на деокупованій Херсонщині, йдеться в ТСН.
Бельгійська вівчарка малінуа на прізвисько "Ібра", приїхала в Україну лише восени. Вона стала 20 собакою, подарованою поліції кКиївщини від фонда Говарда Баффета. Тоді, кінологи пообіцяли сину мільярдера, що ними іще усі пишатимуться. Минуло лише пів року і чотирилапий сапер "Ібра" не підвів, він безпомилково знаходить вибухівку. “Коли знаходить, він завмирає, а іноді може передніми лапками танцювати, але мордочкою знаходиться в місці, де лежить вибухівка”, - розповідає кінологиня.
Керівник поліції Київщини, каже, що такі собаки вже можуть і злочинців затримувати і чергувати на блок-постах і конвоювати засуджених, але нині - гуманітарне розмінування у пріоритеті. “Розуміємо, що цієї роботи буде ще дуже багато, тому що Збройні сили і інші сили оборони будуть звільняти наші території і нашим кінологам попереду дуже багато роботи. Тому наші кінологи у складі зведеного загону тільки повернулися з Херсонщині, де надавали допомогу”, - зазначає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Кінологиня Олена із своїм вірним другом, на суто українське прізвисько "Пан", допомагала розміновувати деокуповану Херсонщину. “Перші там ідуть вибухотехніки. А слідом за ними ідемо вже ми і якщо є якийсь об'єкт, предмет, який вони не можуть оглянути, наприклад металевий сейф, металодетектором його не візьмеш, тому що ясно, що він буде весь пищати, тоді застосовується службові собаки”, - розповідає вона.
Службові собаки, на службі - колеги, вдома - це вже члени родини. Бо більшість із цих песиків живуть не в кінологічних центрах, а із своїми наставниками. З Євгеном живуть аж п’ятеро. “В мене вдома 5 собак… Нормально все, всі дружать, не має поганих собак, є погані кінологи”, - переконує він.
Але поганих кінологів до поліції не беруть, каже керівник поліції Київщини. Сьогодні їхній кінологічний центр повністю укомплектований. Ба більше, у планах - побудувати іще один, але великий, всеукраїнського значення, теж за кошти, того таки Гаварда Баффета. Адже попереду місяці, а може і роки розмінування деокупованих територій.
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