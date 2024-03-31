“Собаки їли людей, вбитих на вулицях”: волонтер розповів жахливі подробиці про окуповану Київщину

Волонтер Костянтин Гудаускас розповів жахливі подробиці про окуповану Київщину. Зокрема, про поведінку собак, які боялися вибухів і не мали чого їсти.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він пригадав події березня 2022-го року.

“Багато тварин залишили люди, собак. Вони не могли їх узяти. Хтось так швидко виїжджав, що… Тварини лякалися вибухів, а їх було дуже багато, вони зривалися і втікали. Потім їм просто нічого було їсти і вони їли людей, вбитих на вулицях”, – розповів Костянтин Гудаускас.

Нагадаємо, Буданов прокоментував слова Макрона щодо наступу окупантів на Київ.

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