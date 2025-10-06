ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
47
1 хв

Собаку на фронт?: у Києві "бусифікували" з чоловіка з песиком (відео)

У Києві чоловіка «запакували» до буса разом із його улюбленцем.

Олександр Марущак Дмитро Гулійчук
У Мережі шириться відео, як у Києві мобілізували чоловіка, запхавши до буса разом з його собакою.

Відео поширили місцеві столичні пабліки.

«Повідомляють, що у Деснянському районі сьогодні спостерігали, як тварину разом із господарем „запакували“, — йшлося в повідомленні.

Також у Мережі ширилася інформація, що цього пса нібито потім бачили на вулиці.

«Чоловіка доставили до ТЦК, склали протокол на нього (він був без облікових документів) та відпустили разом з собакою», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Раніше користувачі соцмереж поширили відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі виходять з машини і підбирають на вулиці кота. У Мережі припустили, що це були працівники ТЦК і пожартували, що кота «мобілізували». Проте у Київському ОТЦК запевнили, що не «мобілізували» кота, і закликали не вестися на ворожу пропаганду.

