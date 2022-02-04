Собчак шкодує, що її "не дуже хочуть бачити в Україні" через незаконне відвідування Криму

Собчак шкодує, що її "не дуже хочуть бачити в Україні" через незаконне відвідування Криму

Собчак заявила, що не вважає таку позицію правильною, нагадавши, як висловлювалася про те, що окупація Криму була "неправильною дією" щодо України.

Ксенія Собчак, яка в 2020 році порушила українське законодавство, в'їхавши до окупованого Криму не через адмінкордон, шкодує, що її "не дуже хочуть бачити в Україні".

Відповідну заяву російська журналістка та екскандидатка у президенти РФ 3 лютого озвучила в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Мені довелося одного разу відвідати Крим як журналістці. Я була там 12 годин. Я прилетіла брати інтерв'ю у Наталії Поклонської (колишньої так званої прокурорки Криму. - Ред.). Це була її принципова умова - мабуть, щоб саме спровокувати мене приїхати", - пригадала Собчак.

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Вона заявила, що нібито просила про в'їзд до Кримського півострова через українську територію, однак отримала відмову.

"До цього відвідування Криму, точніше невідвідування його, було для мене якоюсь внутрішньою принциповою позицією. І мені шкода, що, як я розумію, після цього відвідування мене не дуже хочуть бачити в Україні. Мені не здається, що це правильно", - висловилася журналістка.

Собчак зауважила, що "була єдиною людиною у статусі кандидата в президенти РФ, яка відкрито говорила про те, що Крим, приєднаний до Росії, - це неправильна дія стосовно України". "Ніхто більше з людей у ​​цьому статусі такого не говорив", - додала вона.

Нагадаємо, що в 2018 році Ксенія Собчак потрапила до бази українського сайту "Миротворець" за незаконне відвідування анексованого Криму в 2014 році.

Чотири роки тому вона також просила у Києва дозволу відвідати окупований Крим як кандидатка у президенти, щоб працювати з "виборцями". Павло Клімкін, який тоді обіймав посаду міністра закордонниз справ України, називав її намір "політичною шизофренією".

Собчак визнала, що її не хочуть бачити в Україні після візиту до Криму

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