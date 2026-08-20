"Софійко, це тато": як українські воїни повертались додому з полону— щемливе відео

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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З російського полону повернулися ще 103 українські захисники. Це військові зі Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Зокрема, воїни, які захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Найстаршому визволеному воїну — 59 років, наймолодшому — 26. Серед тих, хто повернувся, є тяжко поранені та тяжко хворі.

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Разом із рідними та друзями уже колишніх бранців зустрічала команда ТСН.

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Перше українське яблуко та перші хвилини на волі

Воїни виходять з автобусів, обіймаються, завішують на плечі синьо-жовті прапори, беруть українські яблука, отримують силіконові браслетики та подарунки.

«Усе, вдома! Подивіться на українське небо — перший раз бачу небо за 10 місяців! Умови були особливі, як у довічно засуджених, жорсткувато було… Там, де ми були, краще нікому не потрапляти. Дихати легше, ми ж там не бачили неба! Не можу повірити, за 3 роки таке щастя! Онука 3 роки не бачив, я з 22-го року тільки раз тримав його на руках», — розповідає звільнений з полону Олександр.

Військовослужбовець Олександр Дергачов із Маріуполя пішов на фронт добровольцем. У полоні російський слідчий намагався схилити його відмовитися від обміну та залишитися за місцем прописки.

«Слідчий каже: „У тебе ж дім тут“. А я кажу: „Дім-то там, а душа — в Україні!“» — пригадує Олександр Дергачов.

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«Я не можу говорити — сльози»: емоційні дзвінки рідним

Бійці одразу хапають телефони, аби почути найрідніших.

Один із найемоційніших моментів — дзвінок за участі Юлії Павлюк із Координаційного штабу:

«Пані Галино, це Юля Павлюк із Координаційного штабу. Знаєте, хто біля мене? Дайте йому трубку!»

Неймовірно зворушливою стала розмова бійця Євгена з маленькою донькою. Дівчинці зараз 3 роки, і востаннє батько бачив її, коли їй був лише рік.

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«Донечко… Софійко… Софійко, це тато!» — плаче Євген у слухавку.

«Я так чекала на тебе!» — відповідає маленька Софійка.

«Ще трохи… Я вас сильно люблю!» — каже батько.

Статистика та плани на наступні обміни

Представники влади та Координаційного штабу наголошують, що робота з визволення всіх українців триває безперервно.

«Відбувся перший етап чергового обміну. 103 наших захисники повернулися додому. Координаційний штаб здійснив повернення, серед них — важкохворі та важкопоранені», — зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Станом на сьогодні загалом звільнено вже 9 716 українських захисників, захисниць та цивільних громадян.

«Сьогодні це перша частинка, коли ми повертаємо 103 наших оборонці. Наступні ми очікуємо найближчим часом. Деталі ми поки не розкриваємо, тому що ще йде переговорний процес між двома сторонами. І наша задача — повернути бранців, які там знаходяться з 2022 року, важкопоранених, ті категорії, про які суспільство постійно підіймає питання», — повідомив представник Координаційного штабу Дмитро Іващенко.

Змінюючи символічну табличку з кількістю звільнених, Дмитро Іващенко підсумував: «Приємно, що ми повертаємо наших військовослужбовців. Хочеться, щоб на цьому ця цифра не закінчувалася і ми повернули усіх 100 відсотків! Слава Україні — Героям Слава!».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 6:00 20 СЕРПНЯ | ПОДРОБИЦІ ОБМІНУ ПОЛОНЕНИМИ! НОВІ МІНІСТРИ! | СКАНДАЛ З "УКРЗАЛІЗНИЦЕЮ"

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