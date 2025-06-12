Софійський собор під ударом армії РФ: Путін замахнувся на святиню, уламки «Шахедів» збирали відрами

Софійський собор постраждав від атаки РФ

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Російські варвари замахнулися на святе. Софійський собор, тисячолітня пам’ятка, що пережила навали та війни, постраждав від чергового російського обстрілу Києва. Це не просто стіни, це символ української історії, що тепер має нові шрами.

На що замахнувся Путін?

Як розповіли у Національному заповіднику «Софія Київська», о четвертій ранку, під час повітряної атаки, вибухова хвиля пошкодила карниз та тиньк на східній частині собору.

«Стався обвал карнизу. Для нас це велика біда, бо Софійський собор — це пам’ятка архітектури початку ХІ століття, якій вже тисяча років. Вона разом з архітектурним ансамблем ХІ та ХVІІІ століття внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під №1 від України. Через російську атаку вибухова хвиля пошкодила унікальну пам’ятку. Вже було оприлюднено декілька заяв від світової спільноти про неприпустимість таких дій з боку РФ, яка знищує пам’ятки світового значення у Києві», — розповів ТСН.ua Вадим Кириленко, головний реставратор Національного заповідника «Софія Київська».

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Софійський собор постраждав від повітряної атаки РФ / Фото Вадима Кириленка

Він додав, що готується ще низка заяв від провідних спільнот та організацій про те, що Росія бездумно та бездушно нищить пам’ятки, які належать не тільки Україні, а й усьому людству.

За словами експертів, Путін замахнувся на собор, який існував, коли на місці сучасної Москви було болото. Це той самий собор, який пограбував хан Батий, але не зміг знищити. Святиня, яка вистояла попри наміри Гітлера та Сталіна.

Яких ушкоджень зазнав Софійський собор?

Вадим Кириленко повідомив, що вже провели обстеження пошкодженої ділянки: тисячолітня стіна не постраждала, але на фасаді, карнизі та тиньку з’явилися помітні тріщини.

«На даний момент працюють наші хіміки, технологи та конструктори. Прописуємо технологію виконання всіх необхідних робіт, щоб вже з наступного понеділка розпочати відновлення. Вже знайшли меценатів, які готові профінансувати роботи, забезпечити всіма необхідними матеріалами та технікою. Зволікати з цим не можна, бо держава, звісно ж, виділить на це кошти, але їх доведеться довго чекати, а за рахунок меценатів ми зможемо швидко виконати все необхідне», — пояснює Вадим Кириленко.

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Софійський собор постраждав від повітряної атаки РФ / Фото Вадима Кириленка

Ворожий обстріл пошкодив тиньк та карнизи, які знаходяться на тисячолітніх стінах. Тому наразі ніхто не може сказати, у яку суму обійдеться відновлення оздоблення собору.

«Йдеться не просто про стіну, на якій потрібно покласти плитку чи просто заштукатурити — це тисячолітній об’єкт, який потрібно детально обстежити, вивчити, а вже потім відновлювати», — наголошує Вадим Кириленко.

Карниз храму має форму півсфери.

«Після вибуху понад 2 метра карнизу відпало, а на трьох його чвертях з’явилися помітні тріщини. Їх візуально видно. Незабаром пошкоджене місце ще будуть оглядати та простукувати наші фахівці, щоб остаточно зрозуміти, чи можливі подальші руйнівні процеси. Після обстеження будемо більш детально розуміти ситуацію», — пояснює головний реставратор.

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Софійський собор постраждав від повітряної атаки РФ / Фото Вадима Кириленка

Уламки від «Шахедів» збирали відрами

Від вибухів Софійський собор постраждав вперше за понад три роки війни. Це свідчить про беззахисність наших пам’яток перед обличчям війни.

До речі, у Києві п’ять об’єктів заповідника «Софія Київська» (Софійський собор — ХІ століття, Кирилівська церква — ХІІ століття, Андріївська церква — ХVІІІ століття, Золоті ворота — ХІ століття, Гостинний двір — ХІХ століття). Майже всі вони у різні роки війни постраждали від російських дронів та ракет.

«Наші об’єкти розташовані у центральній частині міста і мають доволі велику площу. На території Гостинного двору наші працівники збирали уламки від „Шахедів“ відрами, бо повітряні цілі збивали саме над будівлею, коли безпілотники через Поділ атакували центр міста. Від російського безпілотника у 2024 році постраждала Андріївська церква, його уламки посікли купол храму», — розповів Вадим Кириленко.

Софійський собор постраждав від повітряної атаки РФ / Фото Вадима Кириленка

Немає засобів для захисту історичних споруд

Унікальні історичні пам’ятки століттями прикрашали Київ, а під час війни виявилися беззахисними перед діями ворога-варвара.

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«На жаль, у світі не існує стовідсоткового захисту, який би врятував історичні будівлі від ракет та вибухових хвиль, а тим більше від прямих влучань балістики чи „Шахедів“. Єдиний спосіб захистити фрески від вибухів — це мішки з піском. Але цей спосіб теж не ідеальний. Ми на початку війни закривали мішками з піском відкриті кладки Софійського собору. Але їх довелося прибрати, бо між кладкою ХІ століття і мішками з піском накопичувалася волога. Через відсутність вентиляції та сонячних променів, волога ще більше шкодила старовинній цеглі. Тому, на жаль, захисту для історичних пам’яток в умовах сучасної війни просто не існує», — пояснює Вадим Кириленко.

Дзвіниця Софії не постраждала

За словами фахівця, дзвіниця Софійського собору не постраждала від вибуху.

«Будівля дзвіниці більш потужна. Вона зведена у ХVІІІ столітті і була розрахована на певну вібрацію від дзвонів, у які на ній дзвонили. Вона витримує певні вібраційні навантаження і більш захищена, ніж Софійський собор, але й її ніщо не зможе порятувати від прямого попадання російських ракет», — підсумовує Вадим Кириленко.

Дата публікації 14:00, 10.06.25 Кількість переглядів 48 Новини ТСН 14:00 10 червня. Отруйне повітря в Києві після обстрілу! Пошкоджені архітектурні пам’ятки