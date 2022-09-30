"Сьогодні не до правил": Подоляк розповів, чому в України є шанси вступити до НАТО

Українська армія продемонструвала ефективність з точки зору оборонної та контрнаступальної війни, а тому НАТО повинно піти на певні зміни та прийняти Україну до Альянсу.

Про це 30 вересня в етері телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Попередні консультації дійсно були. Вони відбувались протягом певного часу на рівні експертів, перших осіб держави та блоку НАТО. Україна ламає правила цього бюрократичного просування. Україна йде не традиційно, ламає все це та говорить, що можна брати на себе відповідальність та перестрибнути одразу через декілька сходинок для отримання результату. І НАТО погодиться на це. Бо сьогодні не до правил формальних з точки зору, якщо є країна, яка доводить ефективність Альянсу", - пояснив Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив, що світ зараз стоїть на порозі глобальних змін, а тому Росія в її сьогоднішньому вигляді повинна припинити своє існування.

"В Україні армія займає лідерські позиції з точки зору оборонної та контрнаступальної війни сучасного типу, то безумовно НАТО піде назустріч та зміну певних правил. І це ключове, бо це буде символічно та важливо: і для України, і для НАТО. Бо сьогодні світ дійсно стоїть на порозі глобальних змін. Світ може зробити ключове рішення, що Росія в нинішньому вигляді повинна перестати існувати. Росія повинна бути трансформованою державою. Це зробить Україна та цивілізований світ. І тому для України можливо зайти в НАТО набагато швидше", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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