Загроза наступу на Київ чи захід України: військовий попередив про складну ситуацію

Сергій Філімонов розповів про загрози на фронті.
Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов розповів, що росіяни продовжать наступ на фронті, проте це не буде легка перемога.
Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
Військовий наголосив, що українцям поки рано розслаблятись, бо у Росії є плани щодо окупації України.
"Легкої перемоги в Росії не буде. За Покровськ, умовно, добровольців з Покровська, лишилось мало воювати. За Павлоград, я думаю, ще є, і ще багато. Та я в принципі від оборони Києва далеко б не відходив. Ми ж робили і фортифікації, і мінування. Тобто і про це мова може бути. Зараз прийшли КНДРівці в Курськ. Завтра можуть білоруси піти на Чернігів. Або на Луцьк", - сказав Сергій Філімонов.
Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ, ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!
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