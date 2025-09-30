Солдат, щоб не йти на бойове завдання, втік з частини і повернувся до цивільного життя: його покарали

Солдат самовільно покинув військову частину

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який самовільно покинув військову частину.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, солдат по мобілізації 15 жовтня 2023 року самовільно покинув військову частину. 13 березня 2024 року він прийшов до ДБР.

На суді мобілізований провину визнав. Він пояснив, що «в середині жовтня 2023 року самовільно залишив військову частину, попрямував до м.Києва, де жив у хостелі та працював на будівництві. Морально не витримав військової служби. Наголосив, що, поспілкувавшись із замполітом, зробив для себе висновок, що краще залишити військову частину, ухилившись від служби, аніж не виконати наказ командира».

Свідок пояснив, що «підрозділ мав виконувати наступне бойове завдання, що зумовило розмову із військовослужбовцями, які мали бути залучені до його виконання». Після цього підсудний зник з місця дислокації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.5 ст.407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

