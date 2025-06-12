Солдат тричі тікав з військової частини та повертався до цивільного життя: його суворо покарали

В Україні засудили військового через СЗЧ / © ТСН.ua

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У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військовослужбовця за контрактом, який тричі тікав з військової частини та повертався до цивільного життя.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, контрактник, військовослужбовець 3 штурмового спеціалізованого відділення 2 штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти тричі тікав з військової частини у Запорізькій області, а саме:

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Від 10 листопада 2024 року до 22 листопада 2024 року.

Від 21 грудня 2024 року до 16 січня 2025 року.

Від 25 січня 2025 року до 5 лютого 2025 року.

На суді солдат провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що тікав додому та до своєї знайомої. Він просив суд суворо його не карати.

Суд також встановив, що солдата було звільнено від відбування покарання у виді позбавлення волі, призначеного вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.08.2021, для проходження військової служби за контактом.

Суд визнав чоловіка винним за ч.5 ст. 407 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі. Йому також додали 3 місяці невідбутого покарання за іншим вироком суду. Таким чином колишній військовий засуджений до 5 років та 3 місяців позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який ще 2022 року покинув військову службу.

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