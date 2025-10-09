Солдат відмовився виконати наказ командира та не пішов на бойові позиції: його покарали

Військового засудили через відмову виконати наказ командира

У Запоріжжі до 2 років службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 20% із суми грошового забезпечення засудили військового по контракту, який відмовився виконати наказ командира.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя від 7 жовтня 2025 року.

За даними суду, військовий-контрактник 20 лютого 2023 року «безпідставно відмовився виконувати наказ командира, щодо висування військовослужбовців на визначені бойові рубежі на території колишнього Оріхівського району, Запорізької області, хоча об`єктивно міг та зобов`язаний був виконати цей наказ».

Під час досудового слідства солдат провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 402 КК України. Його засудили до 2 (двох) років службового обмеження для військовослужбовців з відрахуванням в дохід держави 20 (двадцять) відсотків із суми грошового забезпечення.

