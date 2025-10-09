- Дата публікації
Солдат відмовився виконати наказ командира та не пішов на бойові позиції: його покарали
Військовий під час досудового слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором.
У Запоріжжі до 2 років службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 20% із суми грошового забезпечення засудили військового по контракту, який відмовився виконати наказ командира.
Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя від 7 жовтня 2025 року.
За даними суду, військовий-контрактник 20 лютого 2023 року «безпідставно відмовився виконувати наказ командира, щодо висування військовослужбовців на визначені бойові рубежі на території колишнього Оріхівського району, Запорізької області, хоча об`єктивно міг та зобов`язаний був виконати цей наказ».
Під час досудового слідства солдат провину визнав та уклав угоду зі слідством.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 402 КК України. Його засудили до 2 (двох) років службового обмеження для військовослужбовців з відрахуванням в дохід держави 20 (двадцять) відсотків із суми грошового забезпечення.
