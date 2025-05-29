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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Солдат втік з поля бою і категорично відмовився від служби: його знайшли за тиждень і покарали

Чоловік втік з місця дислокації військової частини та відмовився повертатися до війська. Що вирішив суд?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловіка засудили за дезертирство

Чоловіка засудили за дезертирство / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

У Сумській області до 5 років позбавлення волі засудили військового, який втік з частини і категорично відмовився від служби в армії. Його звинуватили в дезертирстві.

Про це йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.

За даними суду, військового 10 січня 2025 року було призначено на посаду навідника 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти. Він брав участь в операціях УВ «Курськ». 26 січня 2025-го солдат втік з місця тимчасової дислокації та повернувся до м. Конотоп, де він мешкав до 1 лютого 2025 року.

Коли його затримали, чоловік заявив, що не бажає повертатися на військову службу, і написав відповідний рапторт.

«Таким чином, упродовж часу від 12:00 26.01.2025 до 13:00 01.02.2025 підсудний обов`язки військової служби не виконував, а займався власними справами, перебуваючи переважну більшість часу за місцем свого проживання в м. Конотоп», — йдеться у матеріалах справи.

На суді солдат провину визнав і розкаявся, проте відмовився свідчити.

Його звинуватили в дезертирстві. Суд проаналізував матеріали справи та визнав військового винним за ч. 4 ст. 408 КК України. Його засудили до 5 років позбавленні волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, мобілізований втік з частини і на пів року повернувся до цивільного життя

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