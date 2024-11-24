Солдати Кім Чен Ина на Курщині маскуються під “бурятів” — начальник Генштабу ЗСУ

Північнокорейські солдати пройшли підготовку в навчальних центрах на території Росії.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич підтвердив бойові зіткнення українських військових із північнокорейськими солдатами у Курській області.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Андрієві Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.

“Уже понад 11 тисяч корейських солдат розташовані на території Курської області, і вже відмічалися зіткнення їх з нашими військовослужбовцями на полі бою. Українською стороною будуть представлені ці випадки”, - сказав генерал Баргилевич.

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За його словами, солдати Кім Чен Ина перебувають у складі загальновійськових підрозділів під виглядом представників корінного населення Далекого Сходу, зокрема бурятів.

“Вони з відповідними документами, легалізовані, підготовлені Мулянським навчальним центром, спеціалістами Рязанського повітряно-десантного училища для того, щоб вести операції в європейській частині”, - уточнив начальник Генштабу ЗСУ.

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