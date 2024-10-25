Солдати КНДР в Україні: на що розраховує Путін і чим небезпечні нові "головорізи"

Військовий експерт пояснив, якою б мала бути реакція союзників і до чого готуватися Україні.

Північна Корея відправила до Росії своїх військових допомагати у війні з Україною. Сам факт, що великому російському ведмедю, образ якого нам малювали десятиліттями, потрібна допомога у вигляді дрібної але лихої собачки, дивує та насторожує.

Кадри з корейськими військовими, які отримують військове спорядження на Далекому Сході у Росії, облетіли увесь світ. Про військових з Північною Кореї пишуть, що вони фахівці вищого гатунку, справжні головорізи і раніше нібито охороняли свого північнокорейського господаря.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта у чому причина такої військової допомоги Путіну та чи можна вважати появу північнокорейських підрозділів суттєвим посиленням армії РФ.

Співпраця терористів зростає

Йдеться про дві бригади по шість тисяч солдат – загалом 12 тисяч північнокорейських вояків.

На думку військового експерт Ігоря Романенка, збільшення будь-якого військового потенціалу для РФ, створює для нас проблеми.

"Одна справа, коли Північна Корея допомагала Путіну боєприпасами, ракетами KN-23 та інструкторами до них. Все це сприяло збільшенню потенціалу армії РФ. І зовсім інше, що тепер на війну до України відправляють північнокорейських військових, це – тривожний дзвіночок. Він сигналізує про загрозливе зростання співпраці двох держав-терористок", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Солдати з Північної Кореї / Фото: Associated Press

Експерт додає, що такий розвиток стосунків між РФ та ПК свідчить, що їх співпраця міцніє і ніхто у світі не стає у цьому на заваді.

"Росіяни хотіли б отримати, підкріплення на зразок ПВК "Вагнер", але у випадку з північнокорейськими солдатами – йдеться про кадрових спецпризначенців. Їх завдання швидко та ефективно захоплювати об’єкт та чекати на підкріплення регулярних військ. Тобто це треновані та вже усьому навчені штурмовики-десантники, яким потрібен лише певний час на адаптацію до українських умов. І саме тому на їх ефективність розраховують. Це кадрові військові, не цивільні росіяни, які йдуть до війська за гроші і яких ще потрібно усьому навчати", – зазначає Ігор Романенко.

Незнання мови понизить ефективність підрозділів

Експерт підкреслює, що північнокорейські військові мають пройти певний період адаптації. До погодних умов, побуту і головне, мають провести налагодження щодо мови, що може відіграти важливу роль.

"Є інформація, що з навчального центру у Курській області, вже втекло18 новоприбулих північнокорейських військових. Причина втечі невідома, але далеко вони не втекли через незнання мови. До речі, мовний бар’єр буде понижувати їх ефективність у російському війську та й узагалі управлінський потенціал застосування цих підрозділів. Хоча, гадаю, що будуть задіяні перекладачі на рівні командирів батальйону та ланки командирів рот, але у самих підрозділах використовуватиметься корейська", – розповідає Ігор Романенко.

Військові КНДР / Фото: www.kcna.kp

Кинуть у бій на Курщині

За словами військового експерта, до першого листопада в учбових центрах мають укомплектувати перші 1,5 тисячі північнокорейських військових. Експерт додає, що на його думку, іноземців будуть з великою вірогідністю відправлятимуть саме на Курщину.

"Гадаю, що це, насамперед, вигідно російській пропаганді. Використання цих підрозділів на Курщині, скоріш за все, буде подано під соусом, що на РФ напали, а воїни Північної Кореї, згідно з міждержавним договором, допомагають звільнити російську землю. Таке "прикриття" вигідне обом диктаторам, бо так вони нібито не порушують міжнародне право, хоча обидва його вже давно спаплюжили", – зауважує генерал-лейтенант.

Поділяться пілотами з Путіним

За словами військового експерта, окрім десантників-штурмовиків Північна Корея обіцяє Росії надати своїх пілотів.

Передусім йдеться про пілотів для штурмовиків Су-25, яких за часів війни в Афганістані прозвали "грачами", а вже у другу чергу пілотів для винищувачів. І це теж дуже показово у воєнних реаліях, адже на озброєнні у Північної Кореї є штурмовики Су-25 та МіГ-29.

"Під час Другої світової війни США реального допомагали Китаю – передавали літаки та своїх пілотів. А зараз Україні не дозволяють навіть можливості набрати пілотів з інших країн. На жаль, американські партнери роблять все, щоб історія з підготовкою наших пілотів гальмувалася. Спочатку нам кажуть: не дамо винищувачів, бо у вас мало пілотів, а коли просимо збільшити їх кількість для навчання, нам пропонують ставати у чергу з іншими країнами, нібито у нас є на це час", – зазначає Ігор Романенко.

Експерт додає, що теж саме відбувається і з наданням далекобійної зброї.

"Спочатку питання затягнули так, що Росія встигла відвести свої літаки на відстань понад 300 кілометрів, а тоді нам сказали, що сенсу у ракетах вже немає, мовляв, атакуйте ворога дронами. Але ж є різниця, що може знищити безпілотник та потужна ракета", – підкреслює Ігор Романенко.

Путіну пришлють північнокорейських пілотів для Су-25 / Фото: Вікіпедія

Захід заявив про "стурбованість"

Експерт додає, що наші американські партнери вперто і до останнього робили вигляд, що не помічають північнокорейських військових, які прибули до РФ.

"Звісно, що така позиція дивує, адже Ллойд Остін, міністр оборони США, лише кілька днів тому "помітив" проблему знявши нарешті темні окуляри. Загалом, тактика "темних окулярів" для США дуже зручна – коли вони хочуть помічати проблему, вони їх знімають, а коли не хочуть вдягають – і не бачать. На жаль, про те, що північнокорейські війська вже в Росії, ми почули від партнерів лише стандартне "велике занепокоєння", більше нічого", – каже Ігор Романенко.

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Курська м’ясорубка

На думку військового експерта, на цьому вся підтримка з цього питання для України, на жаль, закінчиться, аж до моменту, поки північнокорейські військові досягнуть якихось здобутків або ж зазнають поразки.

"12 тисяч солдат – це серйозний ресурс, який отримає Путін та забезпечить усім необхідним. На Курщині зараз тривають запеклі бої і ситуація там дуже складна. Росіяни збільшили своє угрупування до 55 тисяч військових, а вливання північнокорейських підрозділів у цю "м’ясорубку", безумовно створить для наших захисників додаткові проблеми у районах ведення бойових дій", – зазначає генерал-лейтенант.

Курська операція / Фото ілюстративне

Чого чекати від союзників?

За словами Ігоря Романенка, зараз нам потрібно продумувати, яким чином це долати.

"Було б дуже добре, якби відповідні можливості нам надали наші союзники. Але, як показує досвід, вони часто-густо просто гальмують або не помічають проблеми. Бо якщо ти помітив проблему, то треба реагувати, а реагувати партнери якраз не хочуть, бо прагнуть керуватися лише алгоритмом стримуванням ескалації та можливої ядерної загрози з боку Росії", – розповідає військовий експерт.

Він зазначає про парадокс: саме Росія та Китай допомагають Північній Кореї отримати ядерну зброю. А наші теперішні партнери зробили все, щоб позбавити України ядерної зброї.

"Власне через це ми й ведемо зараз таку важку війну. І це теж два приклади для світу, коли одна країна, через скруту, відмовляється від одного з найпотужніших ядерних арсеналів, а інша, яка стала союзником Росії, і майже його отримала та намагається масштабувати", – додає Ігор Романенко.

Ядерна зброя, як гарантія безпеки / Фото: Getty Images

Танці перед дверима НАТО та ядерна зброя

Експерт каже, що військову підтримку варто було б шукати через вступ до НАТО. Але й тут маємо мільйон перепон. І замість військової підтримки, наші партнери то відкривають, то закривають перед Україною двері в НАТО. Змушуючи перед ними відтанцьовувати у залежності від того, наскільки прочинені двері до альянсу.

"Гадаю, що з нас вже досить танців. І час займатися ядерною зброєю, яка у нас була. Я був командиром полку, а потім командиром бригади та мав справу з ядерними боєголовками, тому знаю, яка це потужна зброя. Вона нам була потрібна для гарантування повної безпеки держави, але, на жаль, її у нас підступно відібрали, не без допомоги тодішньої влади. На жаль, все це призвело до тих наслідків, які ми зараз маємо", –зауважує військовий експерт.

Росія має ядерну зброю і Північна Корея близька до цього. Саме тому поводять себе зухвало – не бояться жодних санкцій від Заходу.

"Це дозволяє Путіну створювати свій альянс та отримувати допомогу коштами, зброєю, а тепер ще й живою силою від Північної Кореї. На жаль, наші партнери з такою допомогою Україні вагаються вже третій рік", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Північна Корея перекинула до Росії 1,5 тис. спецпризначенців: подробиці.

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