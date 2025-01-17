Солдати з Північної Кореї у полоні в ЗСУ: як вони поводились і що намагались зробити - ексклюзив ТСН

Північнокорейські солдати вперше потрапили до полону ЗСУ. У стабпункті розповіли, як вони поводились.

Цього тижня в Курській області в полон потрапили перші північнокорейські солдати. Військовим лікарям передусім довелося стежити, щоби ці перші і надважливі полонені не вкоротили собі віку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"Зараз ми перебуваємо у підземеллі на Сумщині. Саме тут розмістилася передова хірургічна група, яка надала допомогу першому полоненому корецю. Ви напевно вже бачили цього північнокорейського солдата – коли був у камері. Але з поля бою на Курщині його привезли сюди - у польовий шпиталь на Сумщині", - каже Наталія Нагорна.

Травматолог Ігор Анатолійович Головешко каже - краще запам'ятав поранену ногу, аніж самого полоненого, і переконує, не здивувався такому пацієнту.

Ігор Анатолійович Головешко

"Це колись мало настати, бо в принципі, по інформації вони вже давно тут, на цьому напрямку", - каже він.

Перші фото полоненого теж були зроблені тут – на грудях жетон-смертник, і військовий квиток – без світлини. Там вказано - рік народження 1998, місце народження республіка Тива, цивільна спеціальність кравець, неодружений. Ані російської, ані англійською він, звісно ж, не говорив.

На Курщині північні корейці вже воюють з кінця минулого року. Але їх вкрай складно взяти у полон. Поранені, як правило, роблять усе аби не здатися живими.

"Ми себе трошки захистили, зв'язавши йому руки, щоб можна було глядіти, бо він чинив спротив тут трошки, щось там розказував нам", - каже медик.

На фотографіях він з перемотаними руками – це такий спосіб зберегти йому життя.

"Були такі випадки, що вони самі собі надають шкоду для того, щоб не попадати в полон", - каже Максимець Григорій Васильович, лікар-хірург вищої категорії.

Це нетипова доля північнокорейського солдата на Курщині – вони йшли на штурми великими групами, на відео з дронів – загиблі так і лишаються у посадках.

Стабілізаційний пункт

"Ми його вдягнули, зразу сказали, був перекладач Google, ми зразу сказали, що йому ніхто не надасть шкоди, щоб він був спокійний, ми його вдягнемо.І потім передали його далі", - кажуть військові.

Другому полоненому північнокорейцю допомогу надавали вже на іншому стабпункті.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, що насправді відбувається біля Часового Яру.

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