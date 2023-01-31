Соліст народного хору із Луцька пішов на фронт і тепер збирає мільйони переглядів своїми коломийками про ворога

29-річний соліст Волинського народного хору, переможець багатьох конкурсів та фестивалів Юрій Литвинюк став нацгвардійцем. Коломийки про росіян у його виконанні набрали мільйони переглядів та, як кажуть побратими, нині підтримують на позиціях бойовий дух, йдеться в ТСН.

У Луцькому драматичному театрі він співав востаннє ще до великої війни. В його репертуарі були найрізноманітніші пісні – від стрілецьких співів до оперних арій.

Колись чоловік закінчив військовий ліцей, але мрія співати на великій сцені – визначила його долю. 29-річний тенор за мирного життя встиг стати лауреатом багатьох фестивалів. “Співав стрілецькі пісні, а тепер служу у стрілецькій роті”, - каже чоловік.

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У лютому Юрій пішов у військкомат, там його записали у резерв, а вже від вересня – він на військовій службі. Відтепер в його репертуарі не оперні арії. Відео, де чоловік разом із прикордонниками виконує коломийки про "мос**лів" – вони саме так і називаються- набрало більше трьох мільйонів переглядів у соцмережах. Такої популярності Юрій не очікував. Сам він сором’язливий, до цього мав лиш двох відданих шанувальниць – дружину та маленьку донечку Улянку.

На служб,- каже Юрій, часу для співів немає, але інколи пісня наче сама рветься назовні та й побратими часто просять заспівати. “Зазвичай коломийки, ті що я записував, багато українських пісень просять дехто «Чорні брови, карі очі» попросить, то чого я маю йому відмовити”, - каже Юрій.

“Для перемоги потрібна не лише зброя, а й дух. А дух береться з нашої культури, з наших традицій”, - кажуть побратими.

Нині Юрій мріє про одне - заспівати на честь нашої перемоги. “Коли настане перемога, ми зробимо величезний концерт і я хотів би, щоби ти там співав”, - розповідає соліст.

Юрій вже знає, які самі пісні співатиме, а поки, каже, робить усе для того, аби концерт перемоги відбувся якнайшвидше.

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