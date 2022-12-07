Соло на автоматі Калашникова: як боєць ЗСУ відтворює музику на різних зразках зброї

Боєць Збройних сил України Олександр Селезньов пише музику і відтворює її на усіх зразках зброї, які тільки потрапляють до його рук. Йдеться, як про вітчизняне, так і закордоне озброєння.

Як тримати ритм на калібрі 5,45 - у сюжеті ТСН.

Наперсток, обручка та автомат Калашникова - ось всі інструменти. Головне - тримати ритм та імпровізувати, переконує автор Олександр Селезньов. "Музика народжується не з інструмента. Вона народжується в голові музиканта, в голові митця. А також те, на чому ти її від творюєш, - це твоє особисте бажання, твоя фантазія", - каже український військовий.

Грати на автоматі Олександр почав з туги. Він стояв годинами на чатах, а руки музиканта за звичкою вистукували мелодію. "Я не грав десь понад місяць, може навіть півтора на ударних. А до того я все життя тільки й жив музикою. Умене вже така туга була за музикою. У мене був цей автомат і я почав по ньому стукати, вирішив заспівати для себе "Ой, у лузі червона калина", - згадує.

Саме з цієї композиції все почалося. Олександр записав ролик, а тисячі переглядів показали, що людям така музика "зайшла". Після того в Олександр записав ще з десяток композицій з використанням різних частин автомата, гранатометів і навіть стріляних труб від джевелінів. Озброєння, по якому можна постукати, йому доставляє Ігор Белов. Офіційно цей чоловік розробник систем вогневої підготовки. У нього в центрі дуже багато зброї, щоправда деактивованої.

"То деактивована зброя. Вона вже не стріляє, але зброєю повинні користуватися за певними правилами. Знаючи, що Саша творча людина, запитав, чим можу допомогти. Після чого ми пішли до нашого цеху, він передивився все, що може робити якісь звуки", - розповів Ігор Белов.

Олександр - професійний музикант, працює з відомими виконавцями України. Про сольний концерт на зброї ще не задумується. Але каже, що, можливо, зробить кілька акустичних номерів пізніше. Найвідоміший ритм готовий вистукати на дверях бункера, десь глибоко під землею у Росії.

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