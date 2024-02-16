“Солодка” мобілізація: скільки і за що можна отримати грошей від держави

Майор ЗСУ вразив своєю заявою. Він знайшов спосіб, як мобілізувати 250 тисяч людей лише за кілька місяців. Але де взяти таку кількість охочих за короткий проміжок часу? Рада вирішила, що наших чоловіків потрібно додатково мотивувати… грошима! Мова йде, зокрема, про “заохочувальні” виплати добровольцям. Деякі великі міста ще з минулого року здійснюють такі виплати.

Хто і скільки може отримати “бонусів” від держави та чому українцям через це доведеться сплачувати ще більше податків, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Мобілізація тисячами

Українська армія потребує поповнення принаймні на 10 тисяч осіб від кожної області. Таку гучну заяву зробив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. Про це він сказав у коментарі “24 Каналу”:

“З огляду на масштаби нашої країни, якщо розглянути області і відкинути окуповані регіони, залишається 23. 250 тисяч потрібно у війську, значить по 10 тисяч людей з кожного регіону. Я думаю, це та кількість людей, яку можна мобілізувати за кілька місяців. В нас достатньо велика країна і достатньо патріотичних, військовозобов'язаних людей”.

Також за словами військовослужбовця, за останні два роки армія РФ стала більш професійною. Росіяни навчаються, а Україна тим часом надто довго працює над законопроєктом про мобілізацію:

“За ці два роки їхня армія стала фаховою. Треба усвідомити, що по той бік фронту воюють не дурні. Нашому війську потрібні люди”.

Майор ЗСУ висловився і щодо ухилянтів, які незаконно перетнули український кордон. Він назвав їх “де-факто злочинцями’. Крім того, він зазначив, що нині все менше людей хочуть захищати свою країну від окупантів:

“У нас, на жаль, зникла ця патріотична теза, що чоловік має захистити родину, місто, державу. У нас бути захисником вже не модно. В окремих випадках є. Але немає загальнонаціонального духу. Натомість модно бути ухилянтом. Я бачу відео, як вести себе на ВЛК, як перепливти Тису, скільки заплатити за довідку. Ухилянство — це злочин в умовах війни”.

Мільярди гривень на армію

Але питання не лише у кількості мобілізованих, а ще й у їхньому забезпеченні. Чи може Україна одягнути та нагодувати стільки нових військових? Мобілізація п’ятиста тисяч військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму у 720 млрд грн. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії:

“720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. А на оборону можна використовувати лише внутрішні ресурси. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна”.

Податки зростуть?

Це серйозна сума, щоб її знайти. Владі, ймовірно, доведеться ухвалювати непопулярні рішення. Зокрема, можуть зрости податки, резюмує голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Це величезні гроші. І де їх взяти — це велике питання. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду доходної частини бюджету. Тут слід розуміти, що з одного боку, економіка справді не має потенціалу для підвищення ставок податків, але з іншого боку, коли йдеться про фінансування армії, а значить — про забезпечення найголовнішої цінності — безпеки життя, — добрих і “популярних” рішень в уряду не залишається. Є тільки складні”.

“Підсолодять” мобілізацію

У Верховній Раді України роздумують не тільки про можливість посилити мобілізацію, де взяти гроші на це, а ще й як “підсолодити” цей процес. Йдеться про те, що, окрім примусових механізмів, є ще й мотиваційні. Про це народний депутат України з фракції “Голос”, голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів в інтерв'ю для проєкту “Ремарки”.

“Підйомні” для мобілізованих

Допомогти в мобілізаційній кампанії вирішила і влада на місцях. Великі міста обіцяють “заохочувальні” виплати для тих, хто все ж приєднається до ЗСУ. Одним з перших міст, яке запровадило таку мотиваційну ініціативу, стала саме Одеса. Відповідне рішення було ухвалене в Одеській міськраді ще торік 29 листопада. Місцеві депутати вирішили, що кожен призваний до лав ЗСУ має отримати 20 тисяч гривень. А 17 січня 2024 року на позачерговій сесії до мобілізованих додали й тих, хто підписав контракт зі Збройними Силами України, починаючи з 1 січня 2024 року. Міський голова Одеси Олег Труханов говорить, що до Департаменту праці та соцполітики вже надходять подібні заявки та розповів про сам механізм надання коштів.

Ще одним містом, яке приєдналось до заохочення, стала столиця. За відповідне рішення Київрада проголосувала ще 2023 року. Місцеві депутати вирішили, що всі кияни, які мобілізувалися з 1 грудня 2023-го, отримуватимуть зі столичного бюджету одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень. Пізніше столична влада додала до мобілізованих і тих, хто підпише контракт на проходження військової служби.

Читайте провідні новини дня:

У Львові також добровольцям вирішили виплачувати по 50 тисяч гривень. Начальник Галицько-Франківського центру комплектування Львова полковник Сергій Кучинський, коментуючи рішення влади Львова, сказав, що не очікує великих змін одразу, але підтримує ініціативу та пояснює, кому саме будуть зараховуватися ці кошти.

Міста-мільйонники не єдині, хто заохочує стати на захист країни. Місто Богодухів, що на Харківщині, обіцяє мешканцям, які підуть до війська, також виплатити по 50 тисяч гривень. Як повідомив міський голова громади Володимир Бєлий, це буде стосуватись як мобілізованих, так і контрактників:

“Це стосується як місцевих жителів нашої громади, так і ВПО. Людині треба буде надати підтвердження, що він пішов служити, після чого ці гроші він отримає на банківську картку. Ці кошти він може витратити на будь-які свої потреби. Це і як заохочення, і як підтримка, аби людина, яка пішла служити, могла вирішити певні питання, поки не отримає першу зарплату”.

Коли ухвалять мобілізаційний законопроєкт?

Звичайно, стверджувати, що заохочувальні виплати стануть вагомим чинником в активізації мобілізаційної кампанії не можна, але це вже хоч якась робота влади над посиленням мотивації мобілізаційної кампанії. Не все ж за рахунок добровольців та волонтерів закривати.

До речі, суспільство чекає від влади і фінального варіанту мобілізаційного законопроєкту. Остаточні результати щодо нового документу про мобілізацію можна буде побачити у “20-х числах лютого”, а його ухвалення всередині березня. Про це повідомив народний депутат України з фракції “Голос”, голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв'ю для проєкту “Ремарки”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Батогом і ПРЯНИКОМ!” Держава готова додатково платити мобілізованим! Скільки і за що?

Читайте також: