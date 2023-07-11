"Солодкі" сигарети заборонили, але ажіотажу немає: чи не повторять вони долю начебто заборонених кальян-барів

Зараз під заборону потрапила зовнішня реклама, за неї накладатимуть чималі штрафи.

Відсьогодні набув чинності закон, який вносить ряд нових обмежень в тютюнову індустрію. Зокрема - заборонено продавати цигарки з ароматичними добавками, як паперові, так і електронні. Зовнішня реклама пристроїв для нагрівання тютюну теж поза законом, йдеться в ТСН.

Вишневі, карамельні, яблучні, шоколадні і безліч інших смаків ароматизованих сигарет та курилок тепер під забороною. Зникнути має все, що містить ароматичні добавки.

“Вони - не шкідливі”, або “менш шкідливі, ніж звичайні сигарети” - такий стереотип поширений серед молоді. Саме ця категорія населення найбільше смалить “солодкі” сигарети. “Двадцять відсотків українських дітей у віці 13-15 років є курцями електронних сигарет, тобто це люди в юному віці в залежності”, - каже виконавчий директор ГО “Життя” Дмитро Купира.

Саме захист молоді від псевдобезпечного куріння - головна мета нововведень. Проте на полицях досі рясніють стрункі ряди ароматичних цигарок. Справа в тім, що продавцям дається рік на реалізацію попередньо закупленого асортименту. Ажіотажу немає.

Та є норми закону, які вже мають запрацювати на повну. Наприклад - заборона будь-якої реклами нагрівальних приладів та електронних сигарет. “Буде штрафна санкція, перший випадок буде 30 тисяч так, як і в тютюнових виробах, повторний штраф буде 50 тисяч гривень”, - кажуть в контролюючих органах.

Все ж частина солодкої тютюнової продукції таки залишиться. Зокрема під заборону не потрапляють стіки для приладів нагрівання тютюну та кальянні заправки. Хоча і ті, і ті - мають ароматичні домішки. “Закон розроблявся на основі євроінтеграційної директиви і там визначено два товари, під які підпадає заборона ароматизаторів, це сигарети та тютюн для самокруток”, - пояснюють експерти.

Новий закон - це черговий етап регулювання тютюнової галузі. Зокрема рік тому було заборонено роботу кальян-барів. Та представники індустрії наголошують, що заборона лише провокує тінізацію ринку. Більш дієвими були б серйозні обмеження і постійний контроль з боку держави.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, курить кожен четвертий громадянин. Серед них - 22 відсотки, переважно жінки та молодь, вживають ароматизовані продукти. Щороку від хвороб, спричинених курінням гинуть 130 тисяч українців.

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