Сонце вставатиме о третій ранку?: які сюрпризи принесе українцям “зимовий” час

В Україні скасували літній час. Верховна рада 16 липня проголосувала "ЗА" таке рішення. Утім є нюанс. У соціальних мережах через новацію спалахнув скандал!

Тож за яким саме часом житиме Україна вже наступного року і як це вплине на життя та здоров’я українців – розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Епопея з переведенням часу завершена!

Епопея з переведенням часу в Україні завершена! Адже Верховна рада у вівторок, 16 липня, ухвалила закон 4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Згідно закону, цього року ми ще в останню неділю жовтня переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час від 2025-го не буде. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

“Парламент прийняв закон про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. ЗА в цілому - 261. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде.”

Що саме зміниться в Україні?

Прихильники ініціативи наголошують, що відмова від переходу на літній час дасть позитивний результат.

“Відмова від переходу на літній час спрямована на: захист здоров'я населення - оскільки на думку низки науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника може негативно впливати на самопочуття громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу, підвищення працездатності населення, забезпечення захисту територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України – шляхом встановлення й закріплення на всій без виключення території держави єдиного київського часу, сприяння євроінтеграційним прагненням України.”

Після схвалення законопроекту, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.

Основне про проєкт закону

Автором законопроєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення годинників і залишитись жити за зимовим, за його словами - природним для України часом, після того, як став новим головою Верховної Ради. Він подавав такий законопроєкт 2020 року, і його навіть ухвалили у першому читанні, йдеться у матеріалі BBC News Україна. Але це трапилось на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам законопроєкт повернули на доопрацювання та повторне друге читання. Однак 2021 року для нього також забракло голосів.

Цього року парламент повернувся до довоєнної ідеї щодо відмови від переведення годинників. 12 липня 2024 року комітет ВРУ рекомендував народним депутатам ухвалити проєкт за кону в другому читанні та в цілому. А вже 16 липня парламент ухвалив документ 261 голосом "за".

Реакція українців

Утім у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого незадоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час, особливо цим обурені жителі Сходу країни. Адже влітку сонце там вставатиме о 3-тій ранку.

“Дурні! Потрібно було залишити літній час. А так взимку в центрі країни о 16 годині вже темно. А на сході ще раніше. Треба максимально ефективно використовувати світловий час. А зараз влітку люди будуть їхати на роботу на годину пізніше, у спеку.”

“А чому не літній час залишити, а зимовий? В 17.00 у Закарпатті зимою вже темна ніч.”

“Зимній час це світанки в 3 ночі і темніти літом біля 9 вечера! просто нема слів які *********** .”

Окрім того перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно, кажуть експерти. Бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно і організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це і електроенергії.

“Це бюджетні….в мінус.”

Думка науковців

Сама процедура "дьоргання стрілок" щопівроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповіла біологиня Ольга Маслова. За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей.

"Наш біологічний годинник має з одного боку свою внутрішню ритміку, а з іншого – орієнтується на добові та сезонні зміни ступеня освітленості та інших параметрів зовні. Найбільш болючим для біологічного годинника є десинхроноз внутрішнього та зовнішнього ритмів, а говорячи більш сленгово – джетлаг."

При цьому, що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм.

"Коли робимо велику різницю в годинах прокидання і вкладання на вихідних і в будні (понад 4 години), або часті переведення стрілок, то даємо організму не дуже приємні сигнали."

А в Американській академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви – саме це впливає на ритми сну та пробудження.

"У повсякденному житті наш розпорядок дня часто залежить від соціального годинника, тобто від тих періодів, коли ми працюємо, вчимося чи займаємось іншими справами. Коли сонячний час (схід і захід сонця) не збігається із соціальним годинником, виникає десинхронізація між внутрішнім ритмом організму та соціальним розпорядком."

Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини.

Науковці закликали Зеленського ветувати закон?

Своєю чергою Академія наук вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала "Новинарня". Науковці наводять три аргументи проти закону:

“З ухваленням законопроєкту Україна відійде від загальної практики обчислення часу в країнах ЄС та інших держав, що підтримують Київ у війні проти росії. Наразі відмовилися від використання літнього часу кацапія, бульборусь і Китай. Отже Україна прийняла варіант, "характерний для тоталітарного світу і таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки"; "Після переходу на зимовий час наприкінці червня у деяких регіонах світатиме о третій ранку, а сутенітиме о восьмій вечора."; "Світло витрачатиметься марно. Через це зростуть витрати на електрику в установ і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени. Це матиме "особливо відчутний ефект" в умовах постійних відключень електроенергії.”

В Академії нагадують, що ідею переведення годинників вперше висловив у 1784 році вчений і політик Бенджамен Франклін.

"Літній час на території УНР було вперше встановлено з 14 квітня по 14 вересня 1919 року. Це було зроблено для того, щоб повніше використовувати для потреб людини світловий час у літні місяці."

А ще Академія каже, що на сьогодні немає авторитетних досліджень, які б засвідчували серйозний негативний вплив переведення часу на людину, її фізичний і моральний стан.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада скасувала літній час. То від 27 жовтня 2024 року в Україні діятиме київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу (UTC+2).

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