Соня Морозюк пішла від чоловіка з Волині до Гринкевича: подробиці про перший шлюб та елітні подарунки художниці

Роман Гринкевич подарував коханій елітні годинники та замовив авто за 200 тисяч євро.

Художниця Соня Морозюк уже була у шлюбі та пішла від чоловіка до скандального Романа Гринкевича. Цього дівчина ніколи не згадує.

Про це стало відомо ТСН із власних джерел.

Чоловіка Соні Морозюк звали Роман Заліпа. На весільному фото він був у кросівках від того ж бренду, що і згодом у суді Роман Гринкевич – французького модного дому Louis Vuitton.

Колишній чоловік Соні з Волині та займається будівництвом. Шлюб узяли в грудні 2022 року, а розлучились – у вересні 2023, коли художниця вже зустрічалася з Гринкевичем.

Соня Морозюк та Роман Гринкевич

Саме від колишнього чоловіка в дівчини залишився Porsche. Хоча у ссоцмережах Морозюк писала, що це машина 2015 року за 33 тисячі доларів - і придбана за власні кошти.

Соня Морозюк

Чотири роки тому в одній із фейсбук-спільнот продажу мистецтва Соня продавала свої роботи за 7 із половиною тисяч гривень та за 500 доларів.

Раніше дівчина повідомляла, що її - тепер уже колишній наречений Гринкевич, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації, зробив лише два коштовні подарунки. А саме – обручку GRAFF та кольє Cartier. Вона обіцяла їх продати, а гроші передати на ЗСУ.

Соня Морозюк

За інформацією джерел ТСН, Роман для Соні замовив іще й Mercedes за 200 тисяч євро, який мали доправити в салон цього року. А за час стосунків подарував і три елітні годинники – Cartier, Bulgari та Rolex.

У своєму відеоблозі Морозюк заявляла, що її весілля гулятимуть усією країною, а обранець може бути і громадським діячем, і політиком, аби була "стабільна добра копійчина".

"Його гроші - це наші гроші", - заявляла Морозюк.

Авто, яке замовив Гринкевич для Морозюк

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Була заміжня та пішла від чоловіка до Романа Гринкевича! ТСН дізналась, що приховує Соня Морозюк

Скандал із Гринкевичами: що відомо

В Україні спалахнув гучний скандал щодо тендерів для ЗСУ, в якому фігурує родина львівського підприємця Гринкевича.

За даними ЗМІ, Гринкевичі "наварили" понад мільярд гривень на виробництві одягу для військових, хоча у самих не було жодної швейної машинки, купували усе у Туреччині. Гринкевич-старший, щоб уникнути слідства намагався дати посадовцю ДБР 500 тисяч доларів, через що його і затримали.

Тоді ЗМІ зацікавились розкішним життям родини Гринкевичів. Зокрема син Ігоря Гринкевича - Роман під час війни відпочивав із нареченою Сонею Морозюк за кордоном, дарував їй елітні подарунки та навіть дорогу нерухомість.

Після гучного розголосу Романа Гринкевича затримали в Одесі, звідки він планував тікати за кордон. Його також звинуватили у корупційних схемах на ЗСУ.

Читайте також: