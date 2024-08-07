Соратник Камали Гарріс Тім Волз: що про нього відомо та як він ставиться до України і РФ

Демократка Камала Гарріс обрала напарника на вибори - її кандидатом у віцепрезиденти став губернатор Міннесоти Тім Волз. Напередодні вони вдвох зʼявилися на передвиборчому мітингу у Пенсильванії. Наразі Волз не дуже відомий політик у США - експрес-опитування американських ЗМІ показали, що близько 70-ти відсотків американців не знають його. Втім із численних інших кандидатів Гарріс обрала саме його - колишнього військового, учителя і конгресмена.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Камала Гарріс обрала партнера на вибори. Ним став Тім Волз - губернатор Міннесоти. Він не надто популярний в американській публічній політиці. А Міннесота традиційно голосує за демократів, тож Волз не зміг би привести за собою нових виборців із рідного штату.

Тім Волз

NBC news пояснює вибір Гарріс - Волз сподобався їй під час співбесіди, між ними виникла професійна симпатія. Найбільше його надбання - біографія та харизма. Хлопчина із сільської місцевості, у 17 років вступив до нацгвардії, де прослужив понад 2 десятиліття, паралельно здобув фах учителя і працював у старшій школі викладачем соціальних наук і тренером шкільної команди з американського футболу. А потім зробив стрибок у карʼєрі - обрався до Конгресу, і після 12 років на капітолійському пагорбі успішно балотувався у губернатори Міннесоти.

Тім Волз

Він - простий і безпосередній у спілкуванні, однаково вміє домовлятися із представниками різних політичних флангів і говорити на рівних із робітниками з американської глибинки та ветеранами. Нещодавно в одному з телеефірів він назвав кандидатів від республіканців Трампа і Венса - дивними людьми. І ця фраза стала вірусною.

Волз під овації виборців повторює її на першому виступі у статусі кандидата у віцепрезиденти.

"Ви чули, що я про них сказав? Це просто моє спостереження, хочу його повторити. Ви мене розумієте, ви відчуваєте те саме. Ці хлопці моторошні і - так - до біса дивні", - сказав Тім Волз.

Тім Волз з першого дня підтримав Україну у війні з Росією. Він одразу припинив бізнес-контакти державних компаній з росіянами. Від імені Міннесоти уклав угоду про співпрацю з Чернігівщиною. У липні цього року брав участь у зустрічі президента Зеленського з американським губернаторами.

Пані посол України у США Оксана Маркарова називає Волза беззаперечним другом України.

Камала Гарріс визначились із напарником! Чим вигідна така пара Україні?

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