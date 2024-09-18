Соратник Макрона виявився родом з України: він відвідав родинний замок та храм-усипальню (фото, відео)

Габріель Атталь та його мати Марі відвідали храм, де була усипальня п’яти поколінь Курісів.

Колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь та його мати побували на Одещині. Політик уперше відвідав місце, де жили його пращури і де понад двісті років тому був закладений підмурівок родинної садиби. Про своє українське коріння соратник Макрона розповів одразу після призначення на посаду керівника уряду. А його мати Марі де Куріс навіть зберегла прізвище своїх предків.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Габріель Атталь та його мати Марі відвідали храм, де була усипальня п’яти поколінь Курісів. Але більшовики її варварськи понищили. Жінка тут запалили поминальну свічку, а син зізнається – у родині зберегли православні традиції предків. Французам подарували місцеву ікону.

Марі де Куріс у храмі, де були поховані її родичі

Габріель Атталь розповідає, що його дитяча мрія, відвідати місце про яке йому так багато розповідав дід, нарешті здійснилася. Габріель підходить до родинного замку. Палац нині виглядає не так як на історичних фото – помешкання багато разів розкрадали, руйнували, будівлю нищила пожежа. Однак замок вберегли від повного знищення – на аукціоні його викупив підприємець, створили благодійний фонд та почали відновлення, звідси вже вивезли понад півсотні вантажівок сміття. Але війна пригальмувала роботи.

Замок родини Габріеля Атталя

"Два дні тому ракета неподалік вибухнула так, що паркан зарухався, тому важко прогнозувати закінчення + Зараз у нас головна проблема це реконструкція мавританської арки. Ми знайшли у Львові фахівців але через війну не змогли розпочати роботи", - каже підприємець Валерій Кондратюк.

Краєзнавець, один з авторів книги про рід Курісів, каже – це місце унікальне. Тут планують відкрити і музей.

"Тут було багато незвичних людей, які прославили і наш край. Наприклад, як Іван Іраклієвич Куріс, який тут мешкав і він був колекціонер, він зібрав дуже багато книжок і видань в нього було більш, ніж 20 тисяч томів в бібліотеці. Зібрав дуже багато картин відомих майстрів світового класу і він розбудував багато садів", - розповідає краєзнавець Віктор Михайльченко.

Замок Курісів на Одещині

Габріель Атталь дякує одеситам, що вберегли садибу його пращурів. Після екскурсії ділиться враженнями.

"Це дуже хвилюючий момент побувати на місці, про яке розповідав мені мій дід. Коли у вас почалася війна, я відчув і пропустив це через себе, бо йдеться про землю на якій жив мій рід. Можу сказати – сьогодні усі французи є українцями і ми лишаємося пліч-опліч з Україною і допомагатимемо в боротьбі проти агресії", - каже експосадовець.

Габріель Атталь

На згадку про візит французькому політику дарують марку з його зображенням, оригінальні світлини його роду, а потім передають артефакт – французьку шаблю, яку було знайдено неподалік замку Курісів.

І у фонді імені Івана Куріса і у військовій адміністрації кажуть – для французької родини це емоційній візит, однак і для України це важлива подія. Після відвідин родинного помешкання французький політик пообіцяв що приїде ще.

У соратника Макрона українське коріння! Експрем'єр Франції Габріель Атталь відвідав Одещину

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 18 вересня. Атака на Сумщину вночі, відбудова Львова, Одесу охороняє ЮНЕСКО

Читайте також: