"Сором та жахіття": на Троєщині відкриття Алеї Героїв обернулося гучним скандалом

Відкриття Алеї Героїв у Києві обернулося гучним скандалом

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У Києві спалахнув гучний скандал довкола Алеї Героїв, яку у вівторок, 30 червня, відкрили в Деснянському районі. Більшість людей обурена як місцем розміщення алеї, так і її зовнішнім виглядом. Якщо коротко, то мешканці називають меморіал — «сором та жахіття», а деякі навіть плакали від такого увічнення. Люди переконані: якщо так увічнювати пам’ять про полеглих воїнів, то краще цього взагалі не робити до закінчення війни.

Скандал на Троєщині стрімко набирає обертів. Родичі полеглих захисників розповідають, чому саме їх не влаштовує таке вшанування пам’яті.

Чому родичі загиблих воїнів відмовилися від участі в проєкті

Для Людмили Король загиблий на війні племінник був як син. Родина два роки всіляко допомагала бійцю, поки він воював на фронті. А потім ще два роки відчайдушно шукали його — племінник вважався зниклим безвісти. Поховати героя змогли лише у квітні цього року. Людмила взялася за збереження пам’яті про загиблого: ходила до школи, де навчався племінник, аби там встановили пам’ятну табличку, а згодом і на будинку, де він жив.

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Коли ж Людмила дізналася про облаштування офіційної Алеї Героїв на Троєщині і побачила бетонні стовпи на задвірках місцевої РДА, то родина відмовилася давати фотографію свого героя.

«Люди, які втратили на війні рідних, живуть пам’яттю про них, бо ця рана дуже болить, — розповідає ТСН.ua Людмила Король. — Коли я побачила ці бетонні палі, то кілька днів ходила шокована. У РДА нам розповідали, що це «робочий процес» і до відкриття все буде виглядати по-іншому. Але нічого не змінилося, нас просто обманули. Це просто жах і сором. Фото мого племінника на Алеї немає, бо, коли я побачила цей жах, то його фото ми просто не надали».

Жінка підкреслює, що родичі загиблих мешканців Троєщини не збираються мовчати й мають намір виборювати гідну пам’ять для своїх героїв.

«Ми об’єдналися і будемо боротися далі. Проти Алеї у такому вигляді виступають уже 200 мешканців. Багато людей навіть не знали, що меморіал вже відкривають. Коли побачили мою публікацію у соцмережах перед відкриттям, багато людей були шоковані і теж виступають проти. Були навіть ті, хто хотів зняти фотографії своїх рідних зі „стовпів“ ще до відкриття Алеї. Але вони добре посаджені на клей, і зняти їх можна лише ломом. За два дні до відкриття одна жінка ходила з заявою про те, щоб їх фото не розміщували на стовпі, але їй відмовили, сказали: пізно, фото буде там висіти», — ділиться жінка.

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Ігнорування загальнонаціональної скорботи та втеча голови РДА

У багатьох людей, які прийшли на церемонію, складалося стійке враження, що їх ошукали. Під час урочистостей присутні мовчали, але обурення викликала поведінка керівництва. Голова району Максим Бахматов оголосив власну хвилину мовчання, а коли увесь Київ о 9:00 завмер у загальнонаціональній скорботі, він продовжував виголошувати свою промову.

За словами Людмили Король, коли ж офіційна частина завершилася, люди вже не стримали емоцій. Вони почали голосно кричати й ставити гострі запитання голові району щодо паль та фото на них. До розмови долучилися і журналісти, проте пан Бахматов просто втік від громади.

«Коли родичі приходили подавати заявки для Алеї Слави на свого героя, то їм показували два варіанти майбутнього місця пам’яті: варіант з бетонними стовпами, але зовсім іншої форми з іншими місцями під фото, а також варіант з банерами, — нагадує Людмила Король. — Чиновники нахвалювали варіант з бетоном, мовляв, він довговічний і надійніший, а банери — недовговічні. Звісно, що люди погоджувались на довговічний варіант зі стовпами. Саме тому родичі, які прийшли на відкриття алеї та побачили усе це бетонне жахіття, не могли стримати сліз від відчаю та сорому. Їм показували абсолютно інші ескізи цих стовпів!».

Дефекти бетону і викривлення військових звань

Мешканці Троєщини виокремлюють кілька найбільш болючих проблем новоствореної Алеї:

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Форма конструкцій: Стовпи, на яких розмістили фотографії, виглядають як найдешевші будівельні палі або звичайні бордюри, які просто вертикально закопали в землю. На них уже видно підтікання, темні та зелені плями, місцями бетон навіть відколовся. Окрім того, вони значно вужчі, ніж у затвердженій концепції, яку показували людям. Це більше схоже на покинуте будівництво, ніж на меморіал.

Неякісні чорно-білі фото: Світлини викликають гнітючі асоціації, хоча родичі очікували побачити великі кольорові портрети. Ба більше, сам друк виявився бракованим — на деяких обличчях помітні плями, у когось вони є навіть на зубах. В РДА таке рішення пояснили тим, що в матері одного з полеглих було лише чорно-біле фото сина, тому всіх вирішили зрівняти.

«Це повна нісенітниця, бо ми ж живемо не у 1945 році, — обурюється Людмила. — Зараз будь-яка програма може зробити з чорно-білого фото кольорове. Тій жінці, яка втратила сина, було б навпаки приємніше побачити його на кольоровій фотографії. А це при бажанні можна було зробити, просто такого бажання не було. Нам розповіли, що якраз фотографіями до Алеї займалися людина, яка не дуже розбирається у технологіях ШІ, але добре розбирається, з якого боку на фото мають бути шеврони та нагороди. Ось такий рівень підготовки меморіалу!».

Плутанина в підписах: Під фотографіями, за словами Людмили, панує хаос. У декого написано «рядовий», хоча такого звання в українській армії офіційно немає (існує звання «солдат»). У багатьох полеглих не вказані позивні, у когось лаконічно зазначено «командир», але без уточнення, чим саме командував військовий. Голова району Максим Бахматов пообіцяв, що, можливо, на стовпах ще будуть QR-коди, проте люди старшого віку не вміють ними користуватися і хотіли б прочитати інформацію безпосередньо на стелі.

Недалекоглядність планування та невдале розташування

Наразі в районі вже понад 853 захисників-деснянців повернулися «на щиті». Проте на встановлених скандальних стовпах помістилося лише 209 фотографій.

«Ми порахували: якщо чиновники доставлять ці бетонні стовпи-палі до кінця клумб, то туди поміститься інформація про 550–600 захисників, а куди вони будуть ставити ще понад 250? — наголошує Людмила Король. — Це взагалі свідчить про недалекоглядність посадовців, які навіть не розуміють тему, за яку взялися. Треба було все більш детально прорахувати, продумати. Врешті-решт, хоча б усвідомлювати, що війна у нас ще не закінчилась і полеглі, на жаль, будуть ще».

Найбільше родичів обурює те, що алею фактично «заховали» від очей у прогулянковій зоні, хоча перед самою будівлею РДА є багато вільного та видного місця.

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«Стовпи з фотографіями розмістили у місці, де гуляють мами з візочками, проводяться усілякі розважальні заходи, де збираються молоді люди. Там вже зараз поруч з обелісками танцюють з дітьми аніматори у костюмах різних звірів. Тобто це перетвориться на танці на кістках — хтось приходитиме вшанувати пам’ять героя, а з боку буде гриміти музика і танцюватимуть люди. Ми вже навіть не проти стовпів, але нехай вони будуть саме біля будівлі РДА — на видному місці», — додає Людмила.

Позиція КМДА: проєкт не погоджували

Директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександр Свистунов офіційно повідомив:

Проєкт не надходив на розгляд: Жодних проєктних матеріалів, концепцій чи візуальних рішень щодо Алеї Героїв в Деснянському районі до профільного Департаменту КМДА не надходило. Думку родин проігноровано: У КМДА немає інформації про те, чи враховував замовник (РДА) позицію сімей полеглих воїнів та ветеранської спільноти. Заклик до професійного підходу: Олександр Свистунов наголосив, що районні адміністрації ухвалюють такі рішення самостійно, проте створення просторів пам’яті вимагає особливої відповідальності. До розробки обов’язково потрібно залучати професійних архітекторів, урбаністів, митців, а самі ініціатори мають отримувати консультації уповноважених органів для гармонійної інтеграції меморіалів у міський простір.

Секретний кошторис та вимоги громади

Досі залишається таємницею сума, яку витратили на облаштування об’єкта. Голова району розповідав людям, що держава не виділяла грошей, а меморіал звели за кошти меценатів та бізнесменів. І він сам оголосив збір коштів на Алею від доброчинців.

«На відкритті нам не показали ні кошторису, ні меценатів, які профінансували будівництво. Нас просто уникають. Хоча ми, як родини героїв, готові були самі профінансувати роботи на 30, 50 чи навіть на всі 100%. Натомість, побачивши хвилю невдоволення, Максим Бахматов почав заявляти, що концепція ще не завершена, там нібито має з’явитися ще якийсь „цоколь зверху“, а остаточне відкриття Алеї начебто відбудеться 15 липня», — зазначає Людмила.

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За її словами, громада налаштована рішуче й вимагає повністю змінити концепцію Алеї, взявши за приклад Голосіївський район.

«Там пам’ять воїнів увічнили великими кольоровими портретами на якісному оргсклі, де на кожному такому банері вміщується по 5 кольорових фотографій з підписами. Тому родичі полеглих вимагають прибрати бетонні стовпи й облаштувати простір на видному місці біля РДА у тому вигляді, як це бачать саме сім’ї героїв», — зауважує Людмила Король.

У Деснянської РДА часу для коментарів не знайшли

ТСН.ua звернувся до пресслужби Максима Бахматова з проханням прокоментувати всі гострі питання щодо Алеї Героїв, які хвилюють містян.

Спочатку коментар були готові надати, а потім повідомили, що розмови не відбудеться.

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«Офіційна позиція буде оприлюднена в наших каналах — її можна використовувати як цілісний коментар у матеріалі», — повідомили у пресслужбі голови Деснянської РДА.

Але офіційної позиції на момент публікації так і не з’явилося.

Дата публікації 13:58, 27.06.26 Кількість переглядів 40 Справжнє диво на Чернігівщині: як відновлюють козацьку садибу XVIII-го століття

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