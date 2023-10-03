Сотні дронів замість ракет: Жданов пояснив, чому Росія “переключилася” на атаки безпілотниками та чим це небезпечно

Вересень 2023 року став рекордним за кількістю російських атак безпілотниками. За місяць у повітряному просторі України було знищено 427 БпЛА. Випустили росіяни загалом понад півтисячі безпілотників. Повітряні сили ЗСУ, за словами речника Юрія Ігната, готуються, що ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках найближчим часом.

Чому росіяни “переключились” на дрони і чим це загрожує Україні, куди може цілити ворог та чи існують регіони, куди він не може дістати, та чи вистачить засобів для ефективного збиття безпілотників, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чому росіяни “переключились” на дрони

Справа в тому, що виробництво ракет набагато складніше та дорожче, ніж виробництво дронів, каже Олег Жданов. Крім того, якщо подивитися на кількість застосованих безпілотників протягом принаймні останнього місяця, можна говорити, що в Росії з’явилося джерело постачання, і воно може бути не одне.

“Можна допустити, що крім іранських дронів, Росія почала отримувати їх від Китаю. Тому що Китай на виставці “Армія-2023” у підмосков’ї продемонстрував повний аналог “шахеду”, але під іншою назвою. Як вміють копіювати китайці знає весь світ”, – розповідає Олег Жданов.

Він припускає, що приєднатися до виробництва дронів могла також Білорусь. Крім того, у Татарстані в Росії є власний завод, де, можливо, вже проводять не лише збірку, а почали виробництво. Тобто загалом чотири джерела постачання дронів.

“Півроку тому Лукашенко на воєнній колегії ставив завдання відновити розробки дронів, безпілотників, розвідно-ударних і ударних. І якщо я не помиляюся, в Гомелі є завод і лабораторія, які цим займалися. Там з’явилися інженери – вони були зафіксовані нашою розвідкою”, – розповів військовий експерт.

Ракет в Росії обмаль

За словами Олега Жданова, ракет у Росії зараз обмаль, а їхнє використання набагато випереджає виробництво. Накопичення ракет не задовольняє потреби російського командування.

“Вони хочуть наносити якомога більше вогневих ударів, а кількість ракет треба накопичувати. Я думаю, що у разі, якщо хоча б половина моєї версії підтвердиться, в плані появи нових джерел постачання дронів, то цілком ймовірно, що росіяни будуть заміняти ракети дронами”, – каже військовий експерт.

Він зазначає, що безпілотників росіянам потрібно більше, але вони будуть поступати на озброєння.

“Шкоди від них менше, але вона все одно буде. Яка різниця, чим пошкоджений трансформатор – дроном чи ракетою. Ремонту він може не підлягати що в тому, що в тому випадку”, – пояснює Олег Жданов.

Куди буде цілити ворог

За його словами, регіонів України, куди не можуть дістати російські безпілотників, не існує. Якщо вірити заявленим тактико-технічним характеристикам, дрон летить на відстань 1000 кілометрів.

“Вони повністю покривають територію України. А об’єкти будуть самі різні, ті ж самі об’єкти. Пам’ятаєте, з чого починала Російська Федерація? Система протиповітряної оборони наша, потім були тягові підстанції залізниці, а потім вже сама енергетична інфраструктура. Так що я думаю, що перелік об’єктів не зміниться”, – каже Олег Жданов.

РФ знайшла “білі плями” на мапі України

За його словами, Україні варто підсилювати систему ППО.

“Створення на тактичному рівні щільної системи ППО, яка б покрила майже всю територію. Зараз в інтернеті з’явилося декілька схем на базі мапи України, як летіли дрони і як летіли ракети під час того чи іншого удару. Це є наочним посібником того, що російська розвідка працює”, – каже військовий експерт.

Росіяни обчислюють місця, де найменша щільність українських засобів ППО та “білі плями” на мапі, і прокладають маршрути переважно по цих зонах.

“Ми не можемо сьогодні покрити всю територію України. За рахунок великої дальності, запасу, вони можуть маневрувати по нашому повітряному простору”, – розповідає Олег Жданов.

Дрони складніше збивати

Військовий експерт каже, що ракети в Україні збивають досить ефективно – 80-90%, але лише за рахунок того, що вони застосовуються по великим об’єктам.

“Ракети по маленьким підстанціям пускати немає сенсу, а великі об’єкти на сьогоднішній день більш-менш прикриті. А ось дрони, за рахунок їх чисельності, набагато складніше збивати. Тим більше, як сьогодні з'ясовується, в деяких областях чи регіонах не так ретельно і не так вдало були створені системи ППО на тактичному рівні. Починаючи зі спостережних пунктів, закінчуючи мобільними групами і рештою”, – розповідає Олег Жданов.

Він каже, що Україна вже сьогодні потребує декілька сотень одиниць засобів захисту від російських обстрілів, які неможливо отримати в такій кількості і так швидко.

“Пан Ігнат сказав, що було б набагато ліпше, якби нам дали пару сотень “Гепардів” (Gepard, німецька зенітна самохідна установка – ред.). Але ми ж розуміємо, що нам їх ніхто не дасть сьогодні, а може завтра, післязавтра. І не сотні, а пару десятків. І вони не вирішать поточне питання. А от створення мобільних груп, системи спостережних пунктів і їхнє швидке розгортання – це дасть нам шанс підвищити, я не кажу стовідсотково збити всі “шахеди”, а збільшити вірогідність їх збиття хоча б до вірогідності ураження ракет – 80-90%” – каже військовий експерт.

Що потрібно, аби покращити ефективність ППО

Олег Жданов вважає, що залишати українців без світла, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, росіянам цього року може бути легше, ніж минулого.

“Якщо вони переключаться на “шахеди”, а ми до настання холодів будемо розмовляти і гадати на теорії, то так. А якщо ми зараз візьмемося за створення щільної системи на тактичному рівні, то можемо ще встигнути до початку регулярних масованих атак щось захистити, щось розгорнути”, – каже військовий експерт.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат прогнозував, що восени і взимку Росія збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні. Він припускає, що РФ має інші цілі для ракет.

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