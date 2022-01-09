Сотні машин у чергах на польсько-українському кордоні: заробітчани масово повертаються до Європи

У чергах понад 600 атомобілів.

На західному кордоні України перед пунктами пропуску на виїзд до Польщі утворилися кілометрові черги. Це сезонне і очікуванні явище, адже після святкування новорічно-різдвяних свят українці повертаються на роботу до європейських країн.

Що відбувається на кордоні 9 січня, розповіла кореспондентка ТСН.19:30.

На усіх пунктах пропуску у Львівській області, а їх шість, у чергах понад шість сотень автомобілів. Найбільше у "Краковці". Тут три кілометрова черга. Водії діляться:

"Шість годин майже. Дуже багато. Буває - година-дві. Найдовше стояли - дев'ять годин, а нині шість вийшло"

"Вже сім годин. Посвяткували і назад на роботу".

За денну зміну, а це дев'ять годин, українські прикордонники пропустили 450 автомобілів. Провели переговорили з польською стороною, аби ті теж, за можливості, забезпечили динамічний пропуск.

"Це накопичення прогнозоване. Збільшено кількість складу змін прикордонних нарядів. Здійснюється оформлення на всіх наявних смугах в пунктах пропуску. У пункті пропуску "Краківець" є чотири смуги руху для легкових транспортних засобів", - розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергій Веретільник.



Найбільші скупчення авто на пунктах пропуску "Шегиня" і "Краковець", бо звідси через територію Польщі найзручніше добиратися до інших країн Європи. До слова, для виїзду до Польщі, крім сертифікату про вакцинацію, треба мати ПЛР-тести або антиген. Їх роблять і на самому пункті пропуску і перед ним.

Пік черг перед пунктами пропуску прогнозують на сьогоднішню ніч і на завтра. Втім, скупчення авто можуть виникати аж до кінця тижня.

Нагадаємо, днями президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до законів, які суттєво спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема українців. Тепер вони зможуть без дозволу працювати в Польщі не шість місяців, а два роки. Для цього потрібна лише декларація про доручення роботи.