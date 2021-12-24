Сотні машин у чергах на польсько-українському кордоні: заробітчани масово повертаються додому

Люди перебувають у чергах шість-сім годин.

Через прийдешні свята українські заробітчани масово повертаються додому з Польщі, Німеччини та Чехії. На пунктах пропуску кількакілометрові черги на в’їзд до України. Найбільше у пункті пропуску Корчова-Краковець.

Яка ситуація зараз на кордоні, розповіла кореспондентка ТСН.Ранок 24 грудня.

У чергах з польського боку сотні машин. На пунктах пропуску по кілька сотень автівок. Це ще не пік, кажуть прикордонники. Вони прогнозують, що саме сьогодні і завтра найбільше наших громадян повертатиметься додому. До цього, запевняють, вже підготувалися.

"Представниками Держприкордонслужби вжито ряд заходів щодо пришвидшення оформлення наших громадян. Зокрема. виставлено додаткові прикордонні наряди, відкрито окремі додаткові смуги рух. За 12 годин було оформлено близько 750 транспортних засобів", - розповів начальник відділення інспекторів ПП "Краківець" Сергій Веретільник.

Щороку напередодні і одразу після Різдва християн західного обряду на кордоні утворюються великі черги. Заробітчани масово повертаються додому з Європи: переважно з Польщі, Німеччини та Чехії. Люди розповідають, що в черзі стоять по шість-сім годин.

За годину польські і українські прикордонники оформляють всередньому 50 машин. Втім, щоразу під'їджають нові. Ймовірно, черги будуть ще довшими, а час очікування на перетин кордону ще тривалішим.