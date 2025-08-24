Реклама

До Дня незалежності ми розповідаємо про тих, хто щодня своєю роботою доводить: Україна — це незламна нація. Наша боротьба складається не лише з героїчних вчинків на фронті, але й з наполегливої праці в тилу. Український бізнес, що продовжує працювати та розвиватися, є ключовою опорою для економіки та суспільства.

Яскравим прикладом такої стійкості є Avesterra Group. ТСН.ua розповідає про українську групу компаній, яка під час війни не тільки зберегла виробництво, але й відкрила новий, сучасний завод на Волині, створивши сотні нових робочих місць і показавши, що майбутнє будується вже сьогодні.

Avesterra Group — це українська група компаній у галузі птахівництва та агропереробки. Здійснює повний виробничий цикл: від вирощування курчати до доставки готового продукту на полиці. Компанія виробляє безпечну та якісну курятину під брендами, про які ви точно чули: «Епікур», «Чебатурочка» та Delika.

Ключові цифри:

Avesterra Group посідає 4 місце за об’ємом випуску серед виробників України

Виробляє до 60 тисяч тонн продукції щорічно

3,81 млрд грн - дохід компанії від реалізації у 2024 році

Понад 1 млрд грн податків сплатила від початку війни

Інвестиції у виробничі потужності за цей час склали понад 2 млрд грн

Понад 12 млн грн компанія передала на благодійність та ЗСУ

1 525 українців тут забезпечені робочими місцями

Географія експорту продукції компанії складає 25 країн

7 філій по Україні працюють безперервно з 2022 року — у Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, Харкові та на Волині

Новий завод і тисячі робочих місць

Компанія Avesterra Group з’явилася на ринку 1 березня 2025 року, об’єднавши під одним брендом кілька провідних підприємств: АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», а також ТзОВ «Стир Агро-М» і ТзОВ «Агротехсервіс-А».

Avesterra Group, один з лідерів у галузі птахівництва, не лише зберегла виробництво після повномасштабного вторгнення РФ, а й суттєво наростила його. У червні 2025 року компанія відкрила на Волині один із найсучасніших м’ясопереробних комплексів в Україні.

Дмитро Добкін і Світлана Собіпан

Новий завод має площу майже 30 тис. м² — уявіть собі площу чотирьох футбольних полів, злитих докупи. А його потужність — 13 500 бройлерів на годину.

У цей проєкт було інвестовано понад €60 млн, або понад 2 млрд грн, що є однією з найбільших інвестицій у м’ясопереробному секторі за останні роки.

Це — інвестиція не лише в обладнання, а й у людей. Завод дозволив подвоїти виробничі потужності компанії, і, що найголовніше, створює сотні нових робочих місць.

Сьогодні на підприємствах Avesterra Group працює понад 1 500 людей — це фахівці різних напрямків: від зоотехніків і ветеринарів до інженерів та логістів. Кожне робоче місце — це впевненість у завтрашньому дні для українських родин.

«Найважливіше зараз — стабільність. Ми розуміємо, що в умовах війни кожен день роботи підприємства — це внесок у продовольчу безпеку України. Наші найближчі кроки — гарантія безперебійної роботи виробництв та збереження робочих місць.

Окрема стратегічна ціль – вихід на нові експортні ринки”, – розповіла ТСН.ua генеральна директорка Avesterra Group Світлана Собіпан.

Люди як головна цінність

Люди — найважливіший капітал Avesterra Group. Компанія створює сприятливу атмосферу взаємоповаги та надає гідні умови праці. Це одна з причин, чому люди залишаються тут на роки.

Ніна вже понад шість років працює на підприємстві. У 2019 році вона влаштувалася на роботу як оброблювачка птиці. З того часу її кар’єра постійно зростала: сьогодні жінка керує складом товароматеріальних цінностей і паралельно опікується адміністративно-господарськими процесами. Вона впевнена у стабільності компанії і почувається на своєму місці.

Ніна, працівниця Avesterra Group

«Мені тут комфортно, цікаво. Частина працівників стали добрими друзями, з усіма теплі відносини. Це вже частина життя. Ти не просто виходиш за прохідну і забуваєш усе, що було на роботі — ця частина з тобою крокує далі», — розповіла ТСН.ua працівниця.

Ніна каже, робота на такому великому підприємстві — це нові та цікаві виклики кожного дня:

«Це постійний рух, вирішення якихось нестандартних задач. У мене досить жвавий, насичений графік. Від цього я не втомлююсь. Водночас вдається поєднувати роботу і особисте життя».

Avesterra Group

Ніна розповідає, що після 24 лютого 2022 року завод не зупинявся ні на мить. За її словами, у той час робота не тільки давала впевненість у завтрашньому дні, а й допомагала абстрагуватися. Чоловік Ніни пішов добровольцем на війну, брат — теж військовий.

«Я відчувала, що я відповідальна за свою сім’ю і за сім’ю брата. Мій достаток і моєї родини залежить від роботи в цій компанії», — розповідає працівниця Avesterra Group.

З початку повномасштабного вторгнення 194 співробітники компанії вступили до лав Збройних Сил України. Avesterra Group системно підтримує кожного з них та їхні родини.

Генеральна директорка Світлана Собіпан каже, що сьогодні кадровий дефіцит відчуває вся галузь — частина працівників мобілізована, частина виїхала за кордон.

«Ми працюємо з цим викликом у кількох напрямках. По-перше, активно залучаємо людей з місцевих громад — і це дає результат, адже для багатьох жителів регіону наше підприємство стало стабільним місцем роботи. По-друге, інвестуємо в навчання: беремо студентів та молодих спеціалістів без досвіду та готуємо їх безпосередньо на виробництві», — каже ТСН.ua Світлана Собіпан.

Сьогодні відкриті вакансії у виробництві, логістиці, вирощуванні, а також технічні спеціальності. Є потреба у спеціалістах вузького профілю (агрономія, будівництво).

«Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, бронювання спеціалістів та соціальні гарантії, що особливо важливо в такий непростий час», — розповідає Світлана Собіпан.

Від початку повномасштабної війни компанія надала понад 12 млн грн на благодійність та допомогу ЗСУ, а також передала 34 тонни курятини на потреби армії та гуманітарні ініціативи.

Крім того, компанія сплатила понад 1 млрд грн податків, що стало суттєвою підтримкою економічної стійкості держави під час війни.

Також війна показала, наскільки важливою є підтримка найуразливіших. Avesterra Group пішла далі, ніж разові внески, і створила власний благодійний фонд AVESTERRA.

Фонд фінансується стабільно: щомісяця компанія спрямовує на його діяльність 1 млн грн. Це дозволяє системно допомагати дітям з важкими захворюваннями, дітям з інвалідністю та дітям-сиротам. У фокусі фонду — адресна допомога родинам, закупівля обладнання для лікарень та інтернатів, а також організація програм емоційної підтримки для дітей.

Фонд не проводить зборів і не приймає пожертви. Уся допомога — виключно з ресурсів родини Добкіних та Avesterra Group.

Якість, прозорість та інновації

На підприємствах Avesterra Group інновації — це не просто красиве слово, а основа виробничого процесу. Компанія прагне до найвищих стандартів якості та безпеки, про що свідчать такі сертифікації, як HACCP, ISO та HALAL Global.

Новозбудований комплекс включає понад 50 технологічних і допоміжних будівель. Він оснащений найсучаснішим обладнанням провідних світових виробників.

Процес виробництва повністю автоматизований, а його особливістю є повний цикл: від вирощування курчат, виробництва кормів до переробки, пакування готової продукції та логістики.

Avesterra Group вирощує птицю на 11 виробничих майданчиках, де розташовано 100 сучасних пташників. Одночасно тут утримується понад 4,1 млн голів. Компанія має власний комбікормовий завод потужністю 50 тонн на годину та обробляє понад 3 тисячі гектарів земель під зернові.

Лише у 2024 році Avesterra Group виготовила та реалізувала 37 тисяч тонн м’яса, з яких майже 97,5% було продано українським споживачам.

Особливу увагу в компанії приділяють екологічним аспектам. Наприклад, на новому заводі працюють очисні споруди з мембранною фільтрацією. Завдяки такій технології продукція виготовляється без шкоди навколишньому середовищу.

Упаковка виготовляється з екологічних матеріалів, а відходи — переробляються або утилізуються відповідно до стандартів.

Продукція Avesterra Group

Вся продукція вирощується на власних пташниках на Волині — регіоні, відомому своєю природною чистотою та сприятливим кліматом. Кожен етап виробництва контролюється, а готова продукція сертифікована за міжнародними стандартами.

Avesterra Group створює продукцію для різних стилів життя, але з єдиним підходом — якість, відповідальність, безпека.

Компанія пропонує курятину під трьома брендами:

«Епікур» — це курятина вирощена без антибіотиків і гормонів, яка вже стала синонімом свідомого вибору українців.

«Чебатурочка» — бренд доступної якісної курятини для щоденного споживання.

Продукція Delika не містить штучних ін’єкцій і добавок, сертифікована за стандартом HALAL та експортується в 25 країн світу (серед яких країни Близького Сходу, Азії, Африки). Експорт та реекспорт не здійснюється до РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій. Усі поставки ведуться лише за контрактами, які проходять митне оформлення, контроль та відповідають законодавству України.

Продукція представлена у всіх ключових торговельних мережах країни.

Інвестиції в майбутнє

Попри те, що 96% продукції реалізується в Україні, компанія активно готується до виходу на нові експортні ринки, щоб довести, що українське — найкраще у світі. Виробничі потужності сьогодні дають змогу покривати до 5% внутрішнього ринку курятини з потенціалом експортного зростання.

«Внутрішній ринок залишається головним для нас — передусім ми маємо забезпечувати українців якісними продуктами. Водночас війна показала, що бізнес не може покладатися лише на один ринок. Експорт — це не тільки нові можливості для компанії, а й стратегічна підстраховка для економіки країни. Ми бачимо великий потенціал у країнах Європейського Союзу, де є попит на продукцію з України, а також у країнах Близького Сходу. Для нас це не просто бізнес, це внесок у формування позитивного іміджу України як надійного постачальника якісних продуктів харчування», — каже генеральна директорка Avesterra Group Світлана Собіпан.

Світлана Собіпан

На тлі інформаційних атак, Avesterra Group демонструє відкритість. Підприємство надало правоохоронним органам сотні документів, що підтверджують відсутність будь-яких зв’язків із державою-агресором.

«Я хочу сказати абсолютно однозначно: у нас немає і ніколи не було жодних бізнес-зв’язків з Росією. Ми працюємо виключно в Україні, сплачуємо сотні мільйонів податків у держбюджет і створюємо робочі місця тут. Подібні звинувачення — це спроби дискредитації. Сьогодні наша компанія зосереджена на розвитку в Україні та на виході на європейські ринки. Це для нас принципове питання: ми бачимо своє майбутнє лише у вільній, незалежній та європейській Україні», — розповідає ТСН.ua співвласник підприємства Дмитро Добкін.

Дмитро Добкін і Світлана Собіпан

Він впевнений, що після завершення війни їхні можливості значно розширяться: зможуть масштабувати бізнес, активніше інвестувати та нарощувати експорт.

«Але навіть зараз ми не стоїмо на місці — готуємо основу для майбутнього розвитку», — каже Дмитро Добкін.

Історія Avesterra Group — це приклад стійкості, професіоналізму та відповідальності. Вона показує, як український бізнес не лише адаптується до найважчих умов, а й стає потужним двигуном для відновлення та розвитку країни, підтримуючи економіку та людей.